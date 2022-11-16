大學特殊選才網路點閱數列篩選條件 私校盼找實作特優人才

大學正值112學年度特殊選才招生，共55校550學系參與、提供1558個招生名額，歷年最多。有私立大學傳播系篩選條件列入「網路作品點閱」，若學生曾製作相關影音或網站，訂閱或瀏覽人數達標即可通過篩選。學者和學界分析，頂大靠特殊選才找學科特優生，私立大學難設高門檻與之競爭，則轉變找實作特優學生。

特殊選才由各校自辦審查和面試，考生僅需符合報名資格並繳交資料，通過面試即可錄取。特殊選才多鎖定單一學科資優，或具特殊優良表現和才藝專長者；若學生經歷特殊，如新住民、總統教育獎得主亦有望循特殊選才入學。

少子化下提前搶才，近年私立大學也投入特殊選才招生，台大等頂大多設定學科標準門檻，要求學生修讀數A且成績達標，或曾獲丘成桐數學獎金、銀牌；旺宏科學獎入圍、全國科展獲獎等，亦有學系要求具備奧林匹亞競賽獎牌才可報名。

私立大學門檻則百百種，輔大資管系報名資格傾向學科要求，學生需具備APCS大學程式先修設計檢測達標，大葉大學財務金融系則以具備商管實習或工作經歷，以及商管優秀作品為門檻；南華大學傳播學系篩選條件則參考「網路作品點閱」，學生經營平台訂閱人次超過一千、瀏覽人次超過五千即可，學生若能提出才藝表演、歌曲MV等作品亦可。

南華大學校長林聰明表示，學校是盼透過特殊選才找到有創造力、發想性的學生，透過相關經驗看學生的實務潛能，且若學生家境較困難，學校也會列入優先考慮。

近年私校特殊選才名額增，台大註冊組組長李宏森分析，頂大特殊選才仍多鎖定學術傾向。以台大為例，科系仍多側重於學業、學科特殊，對此多會設定奧林匹亞獎牌等報名條件，但學校和學系間定位不同，也有頂大側重學生未來潛力；近年觀察私立大學則側重實作特優人才，要求作品集、實務經驗等，和頂大選才對象不同。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，近年特殊選才對私校變成近似單招管道，招生自由度高、門檻彈性。她坦言，私校特殊選才學生學科能力不一定佳，「可能不太會讀書。」但學生若在實務上游刃有餘，對私立大學招生也非壞處。