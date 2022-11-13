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促私校減招續命 私立技專校院獎勵金制度大改

為私校續命或慢性逼退？應從恢復普大、技職定位做起

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部修正私立技專註冊率不佳扣減獎勵經費制度，但學者建議應落實技專和普大分工，否則政策只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。示意圖。本報資料照片
教育部修正私立技專註冊率不佳扣減獎勵經費制度，但學者建議應落實技專和普大分工，否則政策只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。示意圖。本報資料照片

教育部近日正式修正並公告「補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」，學校若註冊率未達標，扣減獎勵經費已較少者減計，將於明年元月1日正式生效。但學者認為，教育部在獎勵經費扣減上下功夫，實則難幫助到苦苦掙扎的私立技專校院，建議讓技專校院、普通大學恢復自身定位和育才分工，否則政策都只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，學校已完成本學期註冊並將校務資料報至教育部，私立技專今年確實招生崩盤，若獎勵金等再依照過去的方式扣減相信會衝擊到很多不該衝擊的學校，學校也多不能再接受過去的扣減獎勵方式。

魏佳卉認為，少子化使然下單純懲罰學校也不對，但教育部扣減獎勵的新制也沒辦法真正幫助到已面臨招生危機的技專校院，「只能說聊勝於無。」但今年招生狀況其實早就能預估，教育部該全面盤整政策。

一名私校高層指出，從早年專科改制大學，直到近年的資通訊外加名額，政策都是為了符合市場人才需求，但文憑從國立大學開始膨脹，由上而下一路吸納到私立技專校院的生源，私立技專校院生源被掏空，但近年人才培育卻形同「苦笑曲線」，產業界拔尖人才、後端設備人員均少，中階能力者龐大，卻依舊無法應付企業需要。

國立高雄第一科大前校長、現任義守大學校長陳振遠認為，公私立技專校院、普通大學都有自己的定位和對應的市場需求，教育部想要化解高教危機，應先從暫緩外加名額、讓高等教育人才培育落實分工開始，讓頂尖研發工程師讓頂大培育，製程、設備工程師讓私立大學和私立科大一同承擔，否則教育部私立技專校院續存政策只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

教育部 頭痛 義守大學

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