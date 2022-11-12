北市14日起營養午餐吃石斑 每名學生可吃75公克

台北市政府產業發展局說，全力協助行政院把石斑魚納入校園午餐和支持國產優質石斑魚產業政策，14日起國中以下及部分提供熟食高中營養午餐將有石斑魚，每名學生可吃到75公克。

產發局今天表示，10月已接獲中央政府核定營養午餐專案經費額度，後續跨單位分工，由北市府教育局調查供應學校、人數與供餐日期，經統計共218校、19萬餘人。

產發局說，北市公立國民中學及小學、公立學校附設幼兒園、部分提供熟食高中及完全中學高中部14日起營養午餐將多一道石斑魚料理，11月、12月隔週供餐一次，12月底前各校供餐4次，其餘高中部分配合校方需求。

產發局表示，提供校園營養午餐的冷凍加工石斑魚，4日與相關單位前往北區供應單位冷凍庫抽驗，食材進貨來源為高雄市興達港區漁會及嘉義區漁會，相關食材經檢驗，未檢出48項動物用藥殘留、四環黴素、孔雀綠及代謝物，學生可安心吃到營養美味石斑魚料理。