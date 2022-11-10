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水利建設結合生命教育 學子體驗新北河川豐富生態

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
步行於公司田溪旁步道深訪周邊環境。圖／新北水利局提供
步行於公司田溪旁步道深訪周邊環境。圖／新北水利局提供

新北近年持續河川治理，讓過去不少條「黑龍江」重現豐富親水生態，水利局與教育局近日聯手辦戶外教學，讓在地學生感受水環境及生命力，進而學習生態教育，過程也讓不少學生驚艷都市河川中竟也能觀察到豐富鳥類及魚類生態。

水利局長宋德仁表示，過往河川整治主要以人工構造物為主，隨著環境保育及生態意識覺醒，並在面對極端氣候影響與都市人口成長需求，水利治理及建設上，除重視在地溝通，重現自然河川生命力外，也營造出全國首創的都會區近自然河川。

宋德仁指出，「新北市三芝區八連溪河域再造工程」及「淡水區公司田溪上水尾橋至新厝橋段河川環境改善工程」雙雙於110年度榮獲社團法人中國土木水利學會「工程環境與美化獎」2件獎項的肯定，「藤寮坑溝排水環境營造工程」更是獲得「2022國家卓越建設獎」規劃設計金質獎。

為展現流域成果及教育理念，水利局、教育局、三重高中、莒光國小及橫山國小聯手，於10月21、24日及11月7日探訪藤寮坑溝、公司田溪及八連溪等生態流域；而在探索的過程中，學生們專注地尋找河川、側溝或樹上的訪客，觀察到許多鳥、魚類的出沒，充滿驚奇與雀躍，親身感受環境復育營造所帶來的生命力。

宋德仁認為，藉由課程將河川整治、環境教育、人文與永續生態深植下一代的心中，也讓新北河川流域水環境與人文發展能夠共同永續滋長、生生不息。此外，活動中也結合政風室的廉政問答遊戲，將清廉意識從小紮根，建立正確價值觀。

宋德仁表示，未來仍將持續透過「河川流域治理平台」跨局處合作，深入每一條河川所具備特有的條件與現況，整合問題對症下藥，就市轄境內125條河川，也朝向都會排水型河川、生態型溪流及景觀休憩型河川的策略願景，致力提升新北市水環境品質為目標。

野鳥學會發現公司田溪旁水溝有小田蛤。圖／新北水利局提供
野鳥學會發現公司田溪旁水溝有小田蛤。圖／新北水利局提供
橫跨八連溪虹橋起程探索沿途生物及植物。圖／新北水利局提供
橫跨八連溪虹橋起程探索沿途生物及植物。圖／新北水利局提供
野鳥學會透過教學圖卡展示常見鳥類介紹。圖／新北水利局提供
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政風室廉政問答遊戲，同學們搶著舉手回答。圖／新北水利局提供
政風室廉政問答遊戲，同學們搶著舉手回答。圖／新北水利局提供
架設望遠鏡供學生探索藤寮坑溝生態及環境。圖／新北水利局提供
架設望遠鏡供學生探索藤寮坑溝生態及環境。圖／新北水利局提供
野鳥學會藉由八連溪湍急的水流來講解護岸的重要性。圖／新北水利局提供
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德仁 水利局

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