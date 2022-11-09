明年起高中職將減招 建中擬減23人、北一女減20人

受少子女化衝擊，台北市高中職招生不足的缺額逐年升高，北市教育局初步規畫，明年起擬將高中職招生全面減招，推估至少減招近600個名額，最受關注的明星高中建中恐減招23人、北一女則恐減招20人。

北市教育局初步規畫，明年公立高中職招生將全面減招，每班班級人數從35人降至34人，依現有班級數推估，至少減招近600個名額，最受關注的明星高中建中減招23人、北一女減招20人、成功高中減招21人、中山女中減招20人，其中建中、中山女中已是近3年來，第2度減招，名校競爭將更激烈。

北市教育局副局長陳素慧表示，此次會議因應少子化影響，私校提案反映盼公立高中職招生人數能減少，因此討論112學年度招生人數應維持往年或調降。目前初步規畫，班級數不變、班級人數減少1人，對老師教學也可以減少。

陳訴慧表示，招生人數調降是「大家一起減」，因此公私立學校都會調整；舉例而言，建中23個班級就減少23個名額、北一女20個班級減招20人，但由於國中人數也因少子化變少，所以想考進建中、北一女的人不會有影響。不過，下周五預計舉辦第二次會議確認班級人數，再簽報給教育局長、市長簽核，並提報給師大心測中心作為112學年招生總名額。