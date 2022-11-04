台語認證應試規定排除身障者 全教總批成大「歧視」

全國教師工會總聯合會今（11/4）召開記者會，日前接獲視障會員反應，欲參加成大辦理111年秋季全民台語認證，會員提出輔助要求後卻遭校方以設備不足等理由駁回，等同直接將視障者、聽障者排除在外。全教總痛批：「這不是歧視，什麼才是歧視！」要求教育主管機關立即糾正成大。

成大日前辦理111年秋季「全民台語認證」，但全教總今天召開記者會，副秘書長兼特教委員會主委張旭政指出，日前接獲視障會員反應，報名認證後向主辦單位提出考試時間延長、放大題目卡和試卷等需求，未料主辦卻稱設備不符合，無法協助辦理，要求視障者改報名另在台北的場次。

張旭政指出，投訴人於繳交報名費後向測驗中心告知視障身份，希望該中心給予協助，但經連繫後，測驗中心則以目前尚無針對視障考生考試標準及辦法，且經評估人力、經費及設備，尚未能符合特殊需求考生需求。

張旭政表示，經檢視測驗中心相關規定，發現「全民台語認證」網站在關報名的Q&A中敘明：「身心障礙者可以報名全民台語認證嗎？歡迎且本中心將視考生需要盡量給予協助。惟全民台語認證的測驗項目包含聽、說、讀、寫四方面，若有這方面的障礙則不適合報考。若有疑問，請來電洽詢。」等同直接將視障者和聽障者排除在外。質疑：「這不是歧視，什麼才是歧視！」

理事長侯俊良也說，很遺憾這樣的歧視事件發生在國立大學，不禁讓人擔心會不會其他學校、單位也將此視為理所當然。語發法上路後推動全民本土語檢定和學習，但檢定卻將身障者排除在外，讓人遺憾。

侯俊良說，檢視全民台語認證的作法，是以人力、經費、設備不足為理由，設立讓視障者、聽障者無法參與該項測驗的門檻，影響身障者取得工作資格的權益。

全教總譴責，國立大學辦理語文認證，不是改善設施符合心障礙者需求，反而要求身心障礙者必須符合考場的門檻，還載明視障與聽障者不適合報考，公然歧視身心障礙者的作法應被嚴厲譴責，並要求教育部和相關部門立即糾正成大。