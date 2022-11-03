8天6起學生校園墜樓 馬文君：學校不能只剩通報功能

近期校園學生墜樓事件頻傳，10月20日起短短8天發生6起校園墜樓事件，包含了國小、國中、大學校園，造成非常大的傷亡，立委馬文君說，據統計學生尋短死亡數5年內增加1.65倍，6成學生不曾尋求過學校心理諮商輔導，政府應重視校園安全及學生輔導，不能讓年輕的生命一再消逝。

馬文君說，根據國健署「青少年健康行為調查報告」指出，過去12個月以來，許多國高中生常感到孤單，並易失眠，且約有25%的國高中生曾考慮尋短，更有約10.4%曾嘗試尋短，但校園專業輔導人力，只有11%學校設有心輔急診，除了心理諮商師人力不足，許多大學諮商預約要等1個月以上，學生遇到心理健康的緊急狀況，難以獲得立即的輔導。

學生墜樓尋短，讓人心慟和不捨，校園不能只剩通報功能，而是應該擴充校園心輔人力，提供急診服務，讓諮商輔導空間更親近學生，教育部提出檢討積極改善。鼓勵孩子求助、察覺學生的自殺意念並提供專業協助。

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