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高市智慧校園資訊教育園遊會28日登場 教育電競大車拚
高雄市「2022智慧校園資訊教育園遊會」明後天在高雄國際會議中心舉行，現場安排44個闖關攤位及精彩的「教育電競」大車拚，並有筆記型電腦、49吋大電視等多項摸彩大放送，內容多元與豐富，教育局歡迎民眾闔家到場參加。
高雄市教育局表示，活動完成闖關體驗後，集滿闖關印章就可以參與抽獎活動，獎項相當豐富，有筆記型電腦、49吋大電視、教學自動追蹤攝影機、智慧手錶等多項獎品。
高雄市2022智慧校園資訊教育園遊會在高雄國際會議中心，28日上午9點到下午5點，29日上午9點半到下午3點半。現場有各式動靜態互動免費體驗攤位，還有「教育科技短講」，邀請各年齡層參與，一同體驗資訊趣。
活動現場除展示各校及產官學資訊科技發展多元風貌，並有精心規畫的元宇宙主題區，讓來參與活動的民眾可以直接現場體驗VR數位內容，並可製作個人專屬的虛擬角色，於虛擬空間中沉浸遨遊。。
教育局表示，兩天的活動並有精彩的「教育電競」，由新北市、宜蘭縣、台南市與高雄市國小學校分別組隊參與線上即時「E-game競賽」，考驗學生如何在有限時間進行闖關，展現高雄市程式教育的推動與發展，還有「因雄崛起」的電競比賽，透過競賽展現學生思考力、團結力，還有解決問題的能力發展。
現場並有「教育科技短講」邀請國內知名廠商帶來資訊科技創新教育新思維等專題分享，包括台灣微軟、遠傳電信、圓展科技等大廠將分別就目前社會大眾所所關心的「生生用平板」、數位學習與線上線下教學進行議題分享。
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