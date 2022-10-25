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新北6大區連3周辦座談會 協助家長了解國小特教服務

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市112學年度特殊教育需求小一新生鑑定安置及暫緩入學，12月19日至12月30日受理報名。圖／新北教育局提供
新北市112學年度特殊教育需求小一新生鑑定安置及暫緩入學，12月19日至12月30日受理報名。圖／新北教育局提供

新北市112學年度特殊教育需求小一新生鑑定安置及暫緩入學，12月19日至12月30日受理報名。教育局從自10月29日至11月12日，連續3個周六，在新北市6大區辦理實體家長座談會，幫助家長瞭解鑑定安置申請流程、認識國小教育階段相關的特殊教育服務。

新北市教育局長張明文說，為使學前階段有特殊需求的學童能順利銜接國小教育，家長提出申請後，將由戶籍所在國小協助指派教育心理評量教師，到孩子就讀的幼兒園評估，孩子各項能力與教育需求，並與家長一起討論孩子入國小階段適合的安置班別，與需要的特殊教育方式及支持性服務。

教育局指出，凡設籍新北市於112學年度年滿6歲學童，在幼兒園已經接受學前特教鑑定，或已領有身心障礙證明、醫院診斷證明、聯合評估報告、曾經接受過早期療育（物理、職能、語言治療）者，皆為鑑定受理對象。

教育局自10月29日至11月12日，連續3個周六，在新北市6大區辦理實體家長座談會，幫助家長瞭解鑑定安置申請流程、認識國小教育階段相關的特殊教育服務；線上場次則在11月19日辦理，提供未能參加前述場次的家長參加。此外，10月29日在板橋區埔墘國小的座談會，邀請資深導師、特教老師分享如何針對孩子心理、生理及環境等面向，評估孩子申請暫緩入學的需求，目前已有600人次完成線上報名，家長也可於活動當日現場報名。

教育局說，資訊已公告在新北特教資訊網（https://sec.ntpc.edu.tw/），可以搜尋該網站鑑定安置／學前入小一專區查詢及報名，或至Youtube平台搜尋「新北市112學年度小一新生鑑定安置暨暫緩入學影音說明」、也可致電新北市秀山特教資源中心詢問（電話：02-29438252，分機701-706）。

教育局

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