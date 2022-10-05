2成偏鄉中央廚房開學月餘仍未完工 何時石斑上桌？教長曝竣工期程

行政院推動偏鄉中央廚房計畫，以及「班班吃石斑」，不過開學已經一個月，政策仍未完全到位。立委黃國書今天指出，中央廚房大帶小，仍有超過2成未完工，超過100所學校供餐受影響，石斑魚政策延到10月3日才決標，配送、冷藏為題未解，上桌日期仍未知。教育部表示，偏鄉央廚預計10月份能完成，石斑魚政策則會配合農委會，且是外加菜色，不會影響既有四菜一湯分配。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。

黃國書表示，行政院推動偏鄉中央廚房計畫，但開學一個月了，有些政策看起來恐怕會跳票。包含中央廚房大帶小，原本說要9月完成，超過兩成還沒完工，超過100校受到影響。教育部有無盤點進度落後的是否影響很多學校？還沒完工的26校，合約簽訂日期是什麼？全面性的完工是何時？

潘文忠表示，偏鄉不只學生人數少，連工程都是最偏遠的，各縣市學校若有新擴建廚房，多數都已完成，今年8月因評估工程要顧品質，未完工的學校就採既有供餐方式，讓工程能繼續往下做，配套運送也都如常，現在學校陸續完成，還在報竣工，10月份左右能完成，把工程做到最好。

黃國書也說，教育部推動午餐精進方案的88天菜單指引，但是到了開學前4天才給指引，好不容易有了這個菜單，但在給學校的時候，環節準備不夠，又說僅供「參考」；另外，原本說要規畫四餐石斑魚料理，菜單裡面卻只找得到蝦仁，找不到石斑料理。

黃國書也追問，9月起月月吃石斑，全台哪個學校已經吃到石斑？現在漁業署說延到10月3日才決標，這政策10月能上路？目前看起來，漁業署採購石斑恐怕期程會延宕，而最大的麻煩是配送、冷藏。