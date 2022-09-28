影／教育部門神領雙薪卡職缺　潘文忠任內又多10位

教師退休後轉任私校，形同領退休金又領私校薪資的雙薪肥貓，擋住年輕博士生謀得專任職的機會。高教工會更痛批，教育部高官離退後更到私校充當「門神」，教育部長潘文忠任內更是有增無減，再度新增了十位門神，要求修法維護世代正義。

全國教師工會總聯合會、高教工會於今（9/28）赴教育部發起「打肥貓、踢門神」行動。團體在教育部前抗議，高呼「退休門神肥滋滋，兼課專案慘兮兮」、「添增歲月仍掙錢，退休再任雙餉炮」呼籲各界正視台灣教育界的狀況。

高教工會研究員陳柏謙表示，大法官曾作出相關解釋但沒有否定出於公益目的，可對軍公教退休再任者的薪資結構給予適度規範，大法官也並非認定退休再任者領雙薪合情合理，不該立法規範。高教工會已倡議多年，但雙薪肥貓狀況仍未改善，甚至教育部高官離退後，反而進入私立大學充當「門神」，從中干預私校退場、改辦。

陳柏謙談到，截至去年底，潘文忠擔任教育部長任內門神不增反減，甚至增加了近10位門神。近年私校退場轉型過程中，頻繁看到門神穿梭其中坐鎮，「告訴教育部現任官員，看在我的面子上不要查核。」

陳柏謙說，私校搶聘門神、二春教授並非能力好，而是掌握行政資源和人脈，卻演變成卡缺佔位，擋住年輕博士生謀得專任職的機會，年輕博士只能擔任兼課或兼任教師，肥貓卻賺得盆滿缽滿，有違世代正義。

前亞太創意技術學院教師黃惠芝則表示，近年部分私立大專校院退場，失業教師想再謀求正式職缺亦難，雙薪肥貓不止擋了年輕博士的出路，也影響到中生代教授再投入教職，「不要再把我們的訴求當狗吠火車。」

台師大英語系教授黃涵榆談到，專案教師已形同不穩定的勞動者，契約時間一到隨時可不續聘，不穩定的勞動結構已讓大學淪為「惡地」和「餓地」。數年來教育部擺爛不解決，只有以拖待變，「莫非也是為了給自己退休留後路嗎？」呼籲雙薪教授應保持同理心，很多遭擋的博士甚至都是雙薪教授的學生，呼籲教育部維護世代正義。