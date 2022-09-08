教育部頒優良特教 新北5教職員獲獎

教育部日前公布111年優良特殊教育人員，新北市有5名教職員榮獲殊榮。新北教育局表示，獲獎的榮耀不僅代表個人在特殊教育的貢獻與努力獲得肯定，獲獎者同時也是新北特殊教育人員的典範與表率。

時任林口新北特殊教育學校校長謝順榮，擔任新北特校校長期間，透過行政服務，作校內第一線教師堅實的後盾，以完整的支持系統，良質的學校設備與環境，幫助特教孩子成長，更因此幫助家庭引領新北特教孩子，勇敢的邁入社會，是一位生命影響生命的良師。

淡水商工教師邱志鴻，110年曾獲全國SUPER教師獎，今年再獲教育部優良特殊教育人員肯定。邱志鴻表示，自己學習德蕾莎修女之精神，看見每位學生的特殊需求，運用教育資源和教學方法，協助學生突破障礙進行學習，培養帶得走的能力。

江翠國小教師李廣祺表示，曾遇見一位只會仿說的重度自閉症孩子，課堂上老往外跑，而且不會主動回教室，非但沒有物權觀念，甚至隨興拿同學的食物來吃，全班同學在老師的引導下，以包容關懷的友愛態度協助他，這名孩子在老師不間斷鼓勵與教導，在愛的善循環沉浸幸福學習天地。

八里國中教師戴維志，致力活化教學，藉著改編桌遊，活動體驗、職業試探及資訊能力融入等多元方式解構學生學習內容，引起學生學習動機，也藉此拓展偏鄉學生視野，給予特教學生發揮自我優勢的舞台。

學前特教資源中心主任黃雅芳表示，行政人員有機會獲得肯定，是一種莫大的能量，也賦予更多的使命感。她提醒自己莫忘初衷，秉持開放的學習態度、貢獻自己所長與共享，傾盡全力實踐特教行政，實現教學共好的美麗風景。