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開學首日BA4、BA5來襲 新北幼兒打氣低落僅18%

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北即時報導
新北目前6個月至4歲幼兒疫苗2.3萬人施打疫苗，僅占一成八。本報系資料照
新北目前6個月至4歲幼兒疫苗2.3萬人施打疫苗，僅占一成八。本報系資料照

今日是開學第一天，疫情BA4、BA5來勢洶洶，尤其這三周全台各地疫情有上升趨勢。新北目前6個月至4歲幼兒疫苗2.3萬人施打疫苗，僅占一成八。新北市衛生局為加速催打，除加開4期疫苗接種預約，29日起媒合公托及鄰近幼托於新北親子館集中接種，9月6日起媒合醫療機構到高國中小集中接種。

新北市12至17歲青少年有19.5萬人，截至目前為止，第1劑接種數18.4萬人達94%、第2劑16.6萬人84.7%、第3劑11萬人達56.3%，未接種任1劑還又1.1萬人6%。5至11歲兒童有23.5萬人，第1劑17.4萬人達73.7%、第2劑10.5萬人44.7%，未接種任1劑6.1萬人25.9%。

然而幼兒打氣最低，新北6個月至4歲有12.3萬人，第1劑接種數2.3萬人僅占18.3%，未接種任一劑10萬人81.3%。有家長表示，因為怕孩子在幼兒園染疫，今年乾脆延後上幼兒園，甚至打算就在家自己教，也如此也有家長發現，今年的公共化幼兒園比較好抽，中籤率提高。

新北衛生局說，為提高接種率，新北分別加開疫苗接種預約系統，並安排專業醫療團隊入校接種。另自8月19日起加開4期疫苗接種預約；8月22日起安排醫療團隊進駐幼兒園集中接種、8月29日起媒合公托及鄰近幼托於新北親子館集中接種，並於9月6日起媒合醫療機構進入高國中小集中接種，提高學童接種率。

新北教育局則說，目前12至17歲青少年已經打到第三劑，多數5至11歲的兒童6月才打完基礎劑，第三劑還要再等5個月，最快也要11月才能施打，目前教育局已啟動調查各校5至17歲學童第1劑、第2劑及追加劑施打需求，並與衛生局共同媒合醫療院所入校集中接種作業。另外，學校也鼓勵學生開學返校前，先快篩再來上學，落實生病不到校。

衛生局 疫苗

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