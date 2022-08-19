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開學防疫新制擬辦「個別快篩制」 教團：像走高空鋼索

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
8月30日中小學將迎來開學日，教育部預計下周一完整說明最新防疫配套。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
8月30日中小學將迎來開學日，教育部預計下周一完整說明最新防疫配套。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

中小學將八月卅日開學，教育部日前召開全國教育局長會議，初步達成共識，開學前三周維持班上一人確診全班停課三天規範，第四周開始擬啟動防疫新制，採「個別快篩配套假」，快篩後若得陽性則可不到校。但教育團體評析，指揮中心已預估秋冬疫情恐反彈，經三周群聚後應更謹慎，再放寬形同走鋼索。

一名地方教育局高層表示，教育部初步規劃，開學前三周維持過去班上一人確診，同班師生暫停實體課程三日，開學第四周起擬改採個別快篩配套假，由學校提供一劑快篩給班上師生，經採陰性即可到校上課，但若有疑慮仍可請防疫假。

此外，根據教育部簡報亦指出，第四周起，開學後學校課程、社團活動人員若和確診或快篩陽性個案摘下口罩互動逾十五分鐘，過去規定為實施三天防疫假不到校，也擬放寬為由學校提供一劑快篩，經採檢陰性就能繼續上課，高中以下學校學生若有疑慮仍可以請防疫假。

簡報中也指出，如果縣市因為疫情需調整授課方式，可和教育部應變小組研商後實施。完整開學防疫措施，教育部預計於下周一統一對外說明。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，指揮中心已預估開學後可能將有一波BA.5疫情，秋冬疫情亦可能反彈，開學群聚三周後應更加謹慎，第四周就拍板放寬說得有些早，其風險「像在走高空鋼索。」校園疫情可能又趨於嚴峻。

林碩杰也談到，教育部亦談到校園發配快篩，上學期中央發送的快篩先送到各縣市零星幾所學校，其他學校再派人領取，造成偏遠地區學校往返不便；成堆快篩則堆在教室由教職員分裝給學生，形同「快篩大富翁」，教育部應在配送通路、人力上再精進，減輕學校人力負擔。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽則說，家長多傾向實體上課，也希望開學後不要再斷斷續續停課，避免家長困擾。但另一方面，則擔心篩檢空窗期，快篩陽性者可能是前兩三日就確診，是家長比較擔心的問題，因此也有家長反應，仍可全班停課一天進行消毒。

快篩陽性 教育部 疫情 BA.5

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