赴政院報告央廚計畫缺頁「9校進度落後」被抓包 教長：沒什麼好隱瞞

行政院去年宣布投入逾60億推動偏鄉學校中央廚房計畫，當時稱是兒童節大禮，行政院長蘇貞昌昨天率隊到嘉義縣民和國小大啖央廚料理，稱「孩子的營養午餐已準備周到」。本報昨天報導，在全國39校新建廚房中，有9校工程恐趕不上開學供餐，只能靠鄰校支援或與團膳廠商短期採購應急。

不過，教育部國教署長彭富源上月赴行政院第3812次會議報告偏鄉學校央廚計畫，當時政院會後也提供簡報懶人包，但彭富源在會後記者會上的簡報卻「少了一頁」，缺的這頁便是新建、擴建中央廚房的工程進度，其中顯示有九校新建工程進度落後。

教育部國教署長彭富源上月赴行政院第3812次會議報告偏鄉學校央廚計畫，當時政院會後也提供簡報懶人包，會後記者會上的簡報卻「少了一頁」。圖／取自行政院會直播

教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪，媒體問及，院會簡報缺頁是否影響蘇貞昌院長的掌握該計畫的進度資訊。潘文忠表示，院長很關心偏鄉中央廚房計畫，且各項專案報告都會提，那次行政院會報告資料，也有掛在行政院教文處的網站，「沒有什麼好隱瞞的」。

潘文忠表示，大家已經拚到這種程度，能提早一天讓孩子食用到新廚房煮出來的餐點，才是大家的目的，現在所有團隊都在努力中，他也代表教育部感謝各單位，完成多年來該做而沒做到的事。儘管不是多數學生，但透過資源協助，希望能看到孩子非常滿足享用餐點的表情。