南市幼兒園長會議 黃偉哲：共創優質安全的幼教環境

台南市教育局今天舉行公私立幼兒園園長行政會議，共有500多所公私立幼兒園園長及行政代表參加，市長黃偉哲在會中表揚12名優良教保服務人員及3所績優教保服務機構，並邀請學者對幼教相關法規、校安通報解析，希望凝聚高品質學前教育的共識、提升幼兒園優質教育。

黃偉哲表示，幼兒園是幼兒啟蒙的重要場域，提供幼兒健康安全的優質學習環境是基本要求。目前全市各幼兒園教職員工已施打2劑以上疫苗的人數已高達99.24%，也希望持續宣導提高5歲以下幼兒施打率，全面築起幼兒園健康防護網。

教育局長鄭新輝表示，閱讀是一切學習的基礎，已於年初建置完成全國唯一、專屬幼兒園師生使用的「布可小星球」閱讀平台，透過環遊世界的創意遊戲方式，由老師有系統的進行每周至少3次繪本教學活動，引導幼兒學習繪本故事聆聽、文意理解、語言思考與表達能力，今年先由公立幼兒園實施，未來將逐步開放供非營利及準公共幼兒園使用。

南市今年評選出12位優秀教保服務人員，教師有大內國小附幼林巧柔、長興國小附幼郭銘真 (現為市立麻豆幼兒園園長)、長安國小附幼陳芊榕、東光國小附幼沈亞瑩、上華幼兒園傅馨平教師、協進國小附幼黃鈴雅、麻豆國小附幼黃紫箖 (現為鹽水國小附幼教師)；教保員為市立第三幼兒園薛玉嫺 (現為日新國小附幼教保員)、正新國小附幼蔡欣蓮、市立仁德幼兒園吳育琦、新橋國小附幼張雅秋教 (現為玉山國小附幼教師)以及大台南婦女會附設台南市私立幼兒園園長潘嘉慧。

大內國小附幼林巧柔自編在地化主題課程、發展學習區模式，在區中區的經營方面細膩且豐富，符合孩子的需求與發展。長興國小附幼郭銘真帶孩子深入社區，融入社區人文風情，發展出良好代間關懷與互動的關係。長安國小附幼陳芊榕推行閱讀，由繪本延伸主題活動，並且自創繪本帶領幼兒認識社區環境以拓展生活經驗。東光國小附幼沈亞瑩推廣「魚菜共生」生態循環，食農教育讓幼兒體驗農事，且融合生命教育。

3所績優教保服務機構為市立仁德幼兒園、市立第三幼兒園、正新國小附設幼兒園，其中仁德幼兒園以馬賽克-蒙德里安美感概念，打造藝術校園。市立第三幼兒園，從推動南市「布可小星球」閱讀計畫，到協助大學研究，為幼兒集結各項資源。正新國小附幼進行銀幼共學、大手拉小手閱讀等代間學習活動，結合新化在地特色，推廣大目降文化課程，去年榮獲教育部教學卓越計畫銀質獎。