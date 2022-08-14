回響／偏校生生平板挨批做半套 教部發信給22縣市提5大作為

本報8月3日專題報導，為推動4年200億的生生用平板計畫，教育部剛撒9億元採購61萬台平板，全額補助全國中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班配一班。卻有部分偏鄉小學，受生肖年影響，導致部分偏小新生比畢業生多，開學後平板短缺，如今只能四處籌款自購應急，又或是拿舊平板出來充數；也有部分縣市學生人數多，學校擔心網路頻寬不夠用，種種情況讓各校行政在開學前焦頭爛額。

教育部近日發布信件給全國22個教育局處首長，要求各縣市在部分學校所遇到偏鄉平板載具不足、學校與教室無線網路環境建置問題、學校人力協助支援部分等相關問題時，共列出五大項說明應如何處置與應對，並在信中請各縣市教育局處長協助推動。

●信件全文：

各縣市局處長大家好：

有關推動中小學數位學習精進方案時，部分學校所遇到偏鄉平板載具不足、學校與教室無線網路環境建置問題、學校人力協助支援部分，教育部說明如下，並請各縣市局處長協助推動。

壹、學習載具之調度

一、 請各縣市數位學習推動辦公室務必掌握縣市所轄學校之學習載具數量，並符合中央政策：偏遠地區學校 1 生 1 機、非偏遠地區學校每 6 班配 1 班的載具配置原則。

二、 偏遠地區學校倘有因減班而有多餘的學習載具，或有因學生人數增加而有增加學習載具的需求，請縣市政府掌握學習載具總數、各校數量、學生與教師人數，在滿足上述載具配置原則下進行調度與支援，實質挹注有需求的學校，且避免資源閒置浪費。

三、 經調度後如仍有不足情形，則由縣市政府向教育部申請所需學習載具經費，由教育部依推動中小學數位學習精進方案補助原則補足。

貳、學校網路與教室頻寬

一、 為使各中小學順暢利用網路進行數位學習，自 111 年起提升各校對外網路頻寬(111 年前原本學校頻寬 100M 到 300M)，12 班以下學校頻寬提升至 300M 以上、13 班至 24 班提升至 500M 以上、25 班以上則提升至 1G 以上，可確保足夠頻寬支援數位學習。教育部將持續觀察頻寬使用情形，如有滿載即予以 擴充頻寬。

二、 校園無線網路設備數量不足，本部已於精進方案補助縣市擴充、強化設備，請各縣市儘速進行採購、確實改善。

三、 校園無線網路之穩定性，教育部前已會同各縣市教育局處實地於各校輔導量測，常見穩定性不足肇因於不同階段建置或私設 AP 設備造成校園無線網路頻段互相干擾等問題。

改善措施：

1、 教育部已於精進方案中補助各縣市調整校正現有無線網路系統，並補助各縣市數位學習辦公室資訊網路相關人力， 協助調校 AP 設定與效能，提升無線網路的穩定性。

2、 教育部已建立中央網路輔導團隊協助縣市。

四、 師生若於數位學習時遭遇網路問題，各校網路管理人員可先以智慧網管系統確認設備狀況，並請各縣市數位學習辦公室提供技術人員協助，教育部中央輔導團隊亦可偕同各縣市協助處理學校網路問題。

參、學校載具之管理與維護

一、 學校載具設定與軟體派送等，教育部已補助各縣市成立數位學習辦公室統一透過 MDM 設定管理軟體的派送，來減少學校管理人員負擔。

二、 學校平日學習載具之維修，由得標廠商提供到校收送(含備用機)服務、設備操作諮詢服務、區域性或到校培訓服務，且須於學校報修後 4 小時內回復，8 小時內派員到校協助(離島地區 16 小時內)，12 小時內排除問題(離島地區 24 小時內)。

無法立即排除障礙則須於 8 小時(離島地區 24 小時內)(上班時間)完成備品(或同等品以上)替換，若有特殊狀況，經學校同意得延長時間。此外，每學期須到校進行 1 次設備巡檢， 每年須執行 1 次作業系統還原並更新至最新版本。

肆、人力需求的支援

一、 教育部已補助各縣市成立數位學習辦公室，經費編列有行政、數位學習及網路資訊 3 類人力；以及教師增能研習及代課鐘點等相關經費支持。

二、 倘學校協助學習載具之管理仍有人力不足，各縣市數位學習辦公室經費可運用於聘用臨時人力協助相關事務，或支應學校教師代理代課費，協助學習載具保管與維護執行相關人員減授課。

伍、數位學習推動辦公室之任務

一、 教育部已補助各縣市成立數位學習推動辦公室，麻煩各縣市數位學習推動辦公室協助各校以上相關事項之落實

二、 數位學習推動辦公室應協助學校事項如下所列，請積極推動以落實校園數位學習之實施。

1. 協助學校學習載具管理。

2. 協助學校無線網路規劃與問題排除。

3. 協助學校教學軟體及數位內容派送。

4. 協助學校教師應用數位科技進行教學。

5. 了解學習成效分析，並協助改善數位教學實施。