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教育部10年境外生統計 陸生數暴跌近9成、僅剩4293人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
受到兩岸關係影響陸生榮景不復見，110學年僅剩下4293人。圖為陸生示意圖。本報資料照片
受到兩岸關係影響陸生榮景不復見，110學年僅剩下4293人。圖為陸生示意圖。本報資料照片

8月1日起邁入111學年度，教育部也公告110學年境外生大專校院境外學生概況，受疫情影響110學年度境外生人數為9萬2963人，為近五年來次低，但相較疫情衝擊最甚的109學年，仍稍微回升2.3%。

境外生來源國前三名為越南、印尼、馬來西亞陸生數近年則呈現直線下降，110學年僅剩下4293人。

根據教育部統計，110學年仍受疫情影響，大專校院境外生相較109學年僅略回升2.3%。包含學位生與非學位交換生、短期研修生等，110學年度境外生人數9萬2963人，相較109學年度9萬895人略增2074人。

教育部境外生統計今年正好滿十年，綜觀十年來數據，境外生人數自101學年開始持續走高，自疫情前107學年來到近年人數高峰，境外生人數12萬9207人，108學年人數仍在12萬8157人，但109學年疫情衝擊，受檢疫和出入境程序影響學生數跌破10萬人，110學年雖「止跌回升」但總人數仍是近五年次低。

若綜觀學生來源國，101學年隨陸生三法通過開放大陸學生來台就學，101學年陸生數目1萬7454人，往後五個學年持續走高，均為境外生最大來源國。105學年陸生數最高峰達4萬1981人，幾佔境外生總數三分之一，三個境外生中就有一名陸生。

之後受政黨輪替兩岸關係變化影響，陸生數於106學年開始下降，108學年降至2萬5108人，109學年碰上中國大陸教育部禁令，陸生源頭遭斬，僅開放已在台就學的陸生繼續升學，陸生數減至6033人也退至境外生生源國第五位。

十年間外交政策陸續轉變，蔡政府力推新南向政策，伴隨教育新南向產學專班開設，陸生數雖於106學年開始走低，107學年起印尼、越南學生來台數目增，加上華人數目眾多的馬來西亞，陸續成為境外生前四大生源國。

109學年越南成為境外生最大生源國，其次則為印尼和馬來西亞，第四名為香港；110學年生源國前四名不變，第五為日本，中國大陸僅剩4293人，落至第六名。

陸生 馬來西亞 疫情

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