新北新舊校、園長交接 侯友宜贈退休校長茶具組

新北市111學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校、園長交接典禮今舉行，共90位校長及4位幼兒園長出席。

其中，退休校、園長9名、連任校、園長45名、調任校、園長30名及新任校、園長10名，新北市長侯友宜則致贈退休校、園長茶具組，祝福退休後福壽安康。勉勵新校長們帶領全體教師齊心協力，共同為新北教育打拚。

侯友宜表示，新北市堅持教育品質，本學年度交接典禮主題「前瞻教育想像，創造永續未來」，傳遞科技來自人性，在虛實整合新世代中融入多元文化，引領學校掌握關鍵，為培育國家新世代人才持續前行。

新北市去年起教育預算編列超過630億元，為全國教育經費第1縣市，從在地就學率從不到5成，目前已朝8成邁進。今日交接活動藉由校、園長智慧傳承發現教育機會點，創造未來新價值，讓學生跟著世界一同脈動。

典禮上教育理念傳承活動，侯友宜與新卸任校長代表共同轉動傳承齒輪，象徵校、園長交接，分別為新北特教學校新任校長洪雅玲校長、永和國小卸任校長曾燕春校長，傳承儀式以世代輪轉引領優良校園文化之意涵，象徵著愛、希望與品德，期許每所學校在新北卓越校長領航下，轉動生命奇蹟。

侯友宜致贈退休校、園長「富貴牡丹」茶具組，牡丹為花中之王，艷冠群芳，蘊含尊崇校、園長為教育大愛付出的高聖情懷。壺底特別落款「健康有福」，象徵吉祥幸福，藉此祝福退休校、園長生活豐盈無鬱、福壽安康。

教育局長張明文表示，校長是帶領學校校務推動的關鍵人物，因此新北市規劃縝密培訓制度，培育具教育專業素養及卓越領導才能的校長。教育局近4年已投入165.8億打造新北頂尖教育環境、4億打造新北贏得未來技職人才計畫，更挹注30億更新各校資訊設備打造智慧校園，讓新北教育持續精進與優質。