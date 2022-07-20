校長遴選遭質疑未利益迴避 北市大：均依規定函報市府

台北市立大學校長懸缺已久，今年終於順利組成新任校長遴選委員會，7月22日將舉行會議，由候選人蔡俊明、邱英浩、丁一顧等選定1名人選由學校報請市府聘任，可望在今年8月產生正式的新校長，不過卻遭質疑遴選委員中的社會公正人士代表，未進行利益迴避，北市大表示，均依規定函報市府。

台北市立教育大學、體育學院在民國102年合併為北市大，並由戴遐齡擔任首任校長，但因校方與北市教育局對於「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有歧異，導致原應在110年8月1日起上任的新校長人選難產，先後由邱英浩、鄭玉卿擔任代理校長一直至今。

今年終於順利組成新任校長遴選委員會已從5名候選人中，票選出蔡俊明、邱英浩、丁一顧等3人獲得136票通過同意門檻，將在7月22日舉行遴選會議，選定1名人選由學校報請市府聘任，可望在今年8月產生正式的新校長。

不過遴選委員會遭質疑，校長遴選委員會中社會公正人士包含前副校長，還擔任遴選會召集人，有違反未迴避利益的疑慮。此外，邱英浩本為北市大代理校長，辭任後接替的代理校長鄭玉卿，也遭質疑產生過程不透明。

北市大表示，遴選會中的3名社會公正人士代表是依據北市大校長遴選委員會組織及運作要點第3點規定，由各學院及社會各界推薦人選，並經校務會議代表選舉產生，人選也經過市府核定在案。另外，鄭玉卿擔任代理校長校方有函報市府，且鄭玉卿不曾參與遴選工作。

教育局表示，北市大校長遴選會作業依相關規定進行，市府不會介入，並尊重遴選會處置及決議。

台北市教師會理事長葉青芪表示，北市大是台北重要的師資跟校長培訓場域，該校校長應具有前瞻性的特質，才能配合現在的家長與學生比較多元化的要求。