北市大附小校長也難產 等大學校長上任再處理

台北市立大學校長懸缺已久，如今附設國小校長也因原校長離職、遴選被控黑箱，重新公告後僅1人報名、無法投票而難產。北市大代理校長鄭玉卿今天表示，待大學校長上任後處理。

台北市立教育大學、體育學院民國102年合併為台北市立大學後，由前校長戴遐齡連任兩屆至110年屆滿不得再選，不過因北市大對「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有異議，遲不啟動新任校長遴選機制，與教育局雙雙遭監察院糾正。

北市大代理校長鄭玉卿表示，北市大附設國小校長邱世明申請離職，學校6月啟動新校長遴選。有民眾控鄭玉卿找來北市大老師及社會公正人士開會，要求所有人投空白票，讓校長一職空缺。

鄭玉卿嚴正否認過程黑箱，表示一切程序都合法，但坦言遴選沒有結果，重新公告後僅1人報名而無法投票，遴選作業目前停擺，待大學新校長8月上任後處理。

北市教育局說，附小校長遴選由大學自辦，若8月前還沒選出新校長，由大學校長指派代理校長。