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天馬行空轉換生活 甄選勇奪清大藝術設計系

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
復興商工廣告設計科張苡柔，從小喜歡將生活中觀察的細節轉換為天馬行空的圖畫創作，利用寒暑假及課後不斷的加強自己，優秀的表現獲得師長高度肯定，經長期訓練於全國專題競賽設計群創意組獲得第一名，錄取國立清華大學藝術與設計學系。圖／新北市教育局提供
復興商工廣告設計科張苡柔，從小喜歡將生活中觀察的細節轉換為天馬行空的圖畫創作，利用寒暑假及課後不斷的加強自己，優秀的表現獲得師長高度肯定，經長期訓練於全國專題競賽設計群創意組獲得第一名，錄取國立清華大學藝術與設計學系。圖／新北市教育局提供

復興商工廣告設計科張苡柔，從小喜歡將生活中觀察的細節轉換為天馬行空的圖畫創作，利用寒暑假及課後不斷的加強自己，優秀的表現獲得師長高度肯定，經長期訓練於全國專題競賽設計群創意組獲得第一名，錄取國立清華大學藝術與設計學系，打破高職生只能讀科大迷思，開拓不同升學之路。

111學年度四技二專技優甄審及甄選入學日前放榜，新北市共2859名學生上榜，近300位學生錄取國立科大及大專校院。由於各項競賽成績優異在技優保送具優勢，錄取較前年度翻倍成長共24位優秀學生上國立科大，技優甄審亦有103人錄取國立頂尖科大。

新北市教育局表示，今年技優甄審及甄選入學皆參採考生就讀高中教育階段之學習歷程檔案，作為指定項目甄審(試)之學習歷程備審資料，由於新北市長期致力深化技職專業課程，辦理自主學習、學習歷程檔案等及專題實作競賽，學生除了獲得專業能力、參加全國及國際競賽，也能培養國際視野及專業英文。

復興商工廣告設計科張苡柔，從小喜歡將生活中觀察的細節轉換為天馬行空的圖畫創作，利用寒暑假及課後不斷的加強自己，優秀的表現獲得師長高度肯定。

苡柔開心分享回顧高中三年經歷新一代設計展、德國紅點設計等展覽訓練清晰的口條，讓自己能台風穩定且自信，於全國專題競賽設計群創意組獲得第一名，錄取國立清華大學藝術與設計學系，打破高職生只能讀科大的迷思，開拓不同升學之路。

錄取國立台北科技大學土木系的瑞芳高工空間測繪科高俊偉，從小努力向學爭取獎學金減輕家裡負擔，除了本科知能也跨域學習不同專長，像是測量技能、電腦繪圖、雷射切等。

教育局表示，自2019年起推動4年4億元贏得未來技職人才計畫，培養實作創新的跨域國際專業人才。在110學年度技藝競賽囊括42位金手獎，其中9名勇奪金手第一名，冠軍數創新高、110年全國技能競賽更有55名學生得獎，在青少年組網頁技術、商務軟體設計、平面設計技術及青年組汽車板金等職類包辦所有獎項。

錄取國立台北科技大學土木系的瑞芳高工空間測繪科高俊偉，從小努力向學爭取獎學金減輕家裡負擔，除了本科知能也跨域學習不同專長，像是測量技能、電腦繪圖、雷射切等。圖／新北市教育局提供
錄取國立台北科技大學土木系的瑞芳高工空間測繪科高俊偉，從小努力向學爭取獎學金減輕家裡負擔，除了本科知能也跨域學習不同專長，像是測量技能、電腦繪圖、雷射切等。圖／新北市教育局提供

新北市長

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