國中課後教師鐘點費15年未調 教團籲各級學校一視同仁

行政院今年4月公告修正「公立大專兼任教師鐘點費支給基準表」平均調幅逾4%，但全國教育產業總工會今天出面呼籲，中小學兼任與代課教師以及中小學課輔、才藝教師卻形同無人照料的孤兒，呼籲中小學等各級教師的鐘點費也應一視同仁調整。

軍公教人員今年初拍版調薪4%，行政院於4月公告修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」平均調幅超過4%。教育團體全教產今天呼籲，應一視同仁，調整各級學校教師鐘點費。

全教產理事長林碩杰表示，108年時行政院曾將公立國小兼任、代課教師終點費從每節260元調整至320元，但當時是為了追平國高中水準，達成每分鐘8元，僅是符合同工同酬而非實質意義上的調升，以目前物價波動指數來看，應提升至每分鐘10元。

此外，全教產也指出，除了上述的小學兼任、代課教師鐘點費應調升外，中小學課後輔導和寒暑假才藝活動教師授課鐘點費也應提升。

林碩杰表示，目前各縣市中學課後輔導及寒暑假學藝活動，授課教師鐘點費多年來皆為360至450元間；高中職課後輔導鐘點費則為450至550元。由於國教署可讓各校自訂，因此高中職多將鐘點費訂在550元，但相較之下國中教師課輔鐘點費則較少。

林碩杰說，若按照高中職每節課50分鐘、教師鐘點費550來計算，國中教師授課一節45分鐘理應也有495元鐘點費，但目前均未達此水準。建議教育部，國中教師課後輔導及寒暑假學藝活動費用也應調高，以避免同工不同酬的情況。

林碩杰表示，國中課後教師鐘點費已15年以上未調整，15年來物價上漲、加上家長因工作需求以及對子女的期待，希望孩子能在課後或寒暑假期間在校多上一些課，希望教育部適當調高費用，鼓勵教師的授課意願、提升親師合作。