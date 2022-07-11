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高雄正義中學小論文發表 教授列席超擬真

聯合報／ 教育事業部
高雄正義中學日前的小論文發表會，題目多元。圖╱正義中學提供
高雄正義中學日前的小論文發表會，題目多元。圖╱正義中學提供

高雄正義中學日前舉辦小論文成果發表，校方邀請大學教授、高中校長列席指導，考驗學生臨場反應。與會的中山大學財管系副教授唐俊華表示，學習歷程檔案是大學相當重視的錄取指標，發表小論文可訓練表達和研究能力，也有助學生產出有深度的學習歷程檔案。

正義中學這次的小論文發表有44組報名，不少人從疫情找主題，包括宅經濟、消費行為改變、三級警戒對餐飲業影響、外送平台崛起。也有人從工程技術角度比較網購緩衝材，或是明年上路的國民法官制度、分析近年崛起的宗教聯名商品風潮等。

正義中學小論文指導老師、計畫召集人叢培麒表示，發表會後，學生會參考評審意見修改書面，校方預計8月將推派9件作品參加全國小論文比賽。

叢培麒提到，「探究與實作」是十二年國教課綱核心之一。正義中學結合自主學習、自然領域專題研究及公共議題與社會探究等課程，引導高二學生逐步完成自訂的研究項目。而且小論文橫向連結其他課程，例如「探究與實作的數據統計與分析能力」、「閱讀與理解的圖表閱讀與理解能力」等，扎實走過論文產製的完整流程。

為了讓學生體驗真實的論文發表過程，正義中學邀請包括唐俊華、中山大學師培中心副教授湯家偉、鼓山高中校長廖俞雲、高市教育局督學林百鴻學等專家擔任評審。

林百鴻表示，自主學習是新課綱非常重要的，期許學生從興趣出發累積學習成果。

湯家偉也說，在高中就有論文發表經驗，有助未來大學的課堂報告，「從正義中學小論文發表，學生展現許多可能性，讓我對他們未來上大學有更多的期待。」

高雄正義中學日前的小論文發表會，題目多元。圖╱正義中學提供
高雄正義中學日前的小論文發表會，題目多元。圖╱正義中學提供
高雄正義中學日前的小論文發表會，題目多元。圖╱正義中學提供
高雄正義中學日前的小論文發表會，題目多元。圖╱正義中學提供

中山大學 課綱 自主學習

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