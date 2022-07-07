新北33校營養午餐約漲1至2成 多為都會學校

國內物價上漲，學校營養午餐也面臨漲價壓力。新北教育局說，經查有33校函報將調漲午餐價格，漲幅約一成。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，因物價波動，團膳業者認為漲一成是可以接受的。此外，都會區學校較同意漲價，如板橋、新莊、永和及林口等地，甚至有永和區的學校漲幅至2成。

教育局表示，局方4月7日函文各校，因應原物料及基本工資逐年調漲，為提升營養午餐品質，學校經評估後有調整午餐價格需求，經校內午餐供應委員會決議後調整價格；經查新北340所公私立高國中小，目前計有33所學校（包含自立廚房學校12所、中央餐廚學校21所）函報本局午餐價格調漲，調漲後午餐價格約落在50至60元間，漲幅約一成。

魏聖哲說則說，這次漲價跟疫情停課虧損較無關係，主要還是物價上漲，業者估算漲一成較能接受的，漲價之後，也能提供較好的食材給學生。雖然這次漲價的校數並不多，多數為都會區的學校，如板橋、新莊、永和及林口等地，甚至有永和區的學校漲價10元，漲幅達2成。