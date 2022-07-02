願景計畫排除觀光餐旅科系 弱勢生管道變窄暨大籲鬆綁

中華民國民宿協會全國聯合會日前於國立暨南大學與交通部長王國材會談，暨南大學今天表示，為了因應後疫情時代人才需求，已於昨日向王國材反映，並希望建請教育部放寬對觀光餐旅領域科系招生名額限制，尤其願景計畫排除觀光餐旅相關科系，恐擋了經濟弱勢學生上國立大學的路，呼籲教育部應該與時俱進、滾動檢討。

過去20年間觀光餐旅科系學生人數增，於就業市場上供過於求，除了引發學院落差也導致服務業薪資低落。為了避免學校持續申設過多觀光餐旅科系，教育部於104年起，要求全面停止增設相關科系，於科技大學或技術學院餐旅群核定招收名額也等比統一調降，並限制其他綜合大學，不得高於前一學年核定名額。

但暨南大學表示，近年來提供經濟弱勢學生就讀國立大學的願景計畫管道，招生科系亦排除觀光餐旅領域。但近三年因疫情影響，觀光餐旅科系首當其衝，恐造成人才斷鏈，對產業長遠發展不利。

暨大是中彰投地區所有國立大學中唯一提供願景計畫名額的學校。暨大校長武東星表示，暨大每年協助在地弱勢學生進入國立大學就讀的名額使用率高達95％。卻排除了學生選填觀光餐旅相關科系的機會，非常可惜。

暨大EMBA校友會今年舉辦全國EMBA校際杯羽球賽，亦將活動結餘款73萬元捐贈給暨大，作為弱勢學生獎學金。校友總會理事長胡景淵表示，樂見未來能有更多元讓高中職生進入國立綜合大學就讀的管道，為了支持辦學，校友總會每年也會捐贈百萬的獎助學金，協助暨大各項校務發展與推動。