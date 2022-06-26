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市長中彈了！ 台南市長獎頒獎典禮學生要求這麼做

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，學生要求市長黃偉哲配合做出鐵達尼號經典動作。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，學生要求市長黃偉哲配合做出鐵達尼號經典動作。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天上午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，除了學生擺出各種姿勢讓市長黃偉哲配合動作外，有名學生今天生日，市長也唱生日快樂歌為她慶生，讓學生滿心歡喜；更有學生做出射擊狀，讓市長中彈，黃還裝出一副痛苦表情。

上午的市長獎頒獎典禮共有中西區、北區、安南區45所國中小762名畢業生參加。黃偉哲說，大家齊心防疫，讓畢業典禮可以實體辦理，市長獎也可以實體授獎，希望今天的頒獎一樣有創意，也會盡量配合同學的動作，成為每位畢業生人生美好回憶，但提醒所擺的動作不能打臉，並幽默說「我靠臉吃飯」。

頒獎典禮上，許多學生都有備而來，擺出有趣或是高難度動作，有同學劈腿一字馬，有後仰比蓮花指的動作、有衝刺、拉弓，也有比穿雲箭，也有比出持槍射擊，要市長配合中彈的動作，黃偉哲也照單全收。黃偉哲說，有些動作難度高，比了半天，但就是全力配合，能夠做到甚麼程度就盡量做。

另有名女學生今天生日，頒獎時請市長唱生日快樂歌祝福，黃偉哲立即唱了生日快樂歌，讓女同學高興的收下最特別的禮物，也成為最溫馨畫面。

教育局表示，市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，獲市長獎的學生各有所長。榮獲市長嘉行獎的和順國小陳毓綺，平日友愛同學、樂於助人，謙恭誠懇的特質成為同學間的人氣王，在家也常分擔家務，在父親意外受傷後表現得孝親懂事，也能為媽媽分憂解勞。

獲得體育獎的賢北國小黃駿甯，是扯鈴高手，曾獲得市長盃民俗體育錦標賽扯鈴雙人賽第二名、四人賽第二名，五年級擴展到田徑、競走及武術，每天反覆訓練，獲得全國性競賽的肯定。

獲得優學獎的協進國小葉炅倫，曾經榮獲全國美術比賽水墨畫類特優，在校期間德智體群美五育兼備，品學兼優，他說以前就很喜歡閱讀，有了布可星球閱讀平台後就經常在上面探索，目前累積5萬多能量，也榮獲布可星球等級10最高證書。

台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，學生勾肩市長黃偉哲拍照。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，學生勾肩市長黃偉哲拍照。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲配合學生動作合拍紀念照，學生做出一字馬，市長只能做到這樣。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，市長黃偉哲配合學生動作合拍紀念照，學生做出一字馬，市長只能做到這樣。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，學生做出射擊狀，黃偉哲也配合做出中彈模樣。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦市長獎頒獎典禮，學生做出射擊狀，黃偉哲也配合做出中彈模樣。記者鄭惠仁／攝影

生日 黃偉哲

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