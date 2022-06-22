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教團再轟教育部「低級扯謊」 提4大項要求正視新課綱困境

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全中教今天也發難，提出四大項要求呼籲教育部正視。記者杜建重／攝影
全中教今天也發難，提出四大項要求呼籲教育部正視。記者杜建重／攝影

聯合報連續兩日專題報導「新課綱三年困境」，教育部前回應，已提出六大機制精進。但全中教今天（22日）再痛批，教育部恬不知恥收割前人成果，將新課綱上路前就定案的調降教學節數等措施，列為新課綱實施下對剛高中教師的「德政」，第一線教師一眼就看穿破綻。全中教再提四大訴求，要求教育部盡速精進。

新課綱開放大量多元課程讓學生選修，但本報日前調查，近九成國高中面臨師資不足困境。教育部日前提出六大機制回應，稱將持續充實教師員額、落實行政減量、持續協助教師增能等。

但全中教今天指出，108課綱之下，教育部永遠不重視高中教師負擔過重的問題，更將老師爆肝血汗視為理所當然，教師癡等三年的教師員額完全沒調整，降低基本授課時數也未討論。但全國各高中教師於102年就開始爭取科科等值，逼政府於107年發布修正「高級中等學校每週教學節數標準」，調降每周基本教學節數偏高的領域或科目，教師每周教學節數從原本每周18節調降為16節。

全中教表示，上述方案在新課綱上路前就定案，教育部卻恬不知恥地將此列為新課綱實施下對高中教師的德政。此外，112學年度起，依「高級中等學校組織設置及員額編制標準」規定足額核給教師員額，也僅是將原先控管僅能聘代理教師的員額，回歸學校正式員額，對教師員額增加一事完全無關，教育部營造低級的「謊言假象」可瞞不過第一線教師。

事實上，全中教近年也做問卷調查，高達87.1%教師表示備課科目增加、教學負擔更重。全中教提出四點要求，要求教育部盡快降低開設多門不同課程教師的每周基本授課時數，由原本的16節將為14節。再者，儘速調整高中每班教師員額比例，應從原本的2.25調高至3.0。

全中教也要求，目前各縣市代理教師聘期不一，部分縣市未給予一年完整聘期，應編列預算讓全國高中代理老師聘期和薪級一致，均給予完整聘期。也應調升高中教師兼代課鐘點費，提升至每節640元。

全中教再談到，高中教師才是輔導學生學習歷程檔案的第一線人員，教育部卻長期未解決教師過勞、員額不足的問題，亦不重視第一線教師對考招政策的聲音，對考試品質的穩定度也無積極作為，僅天真認為靠口號或「大學校院招生參採高中學習歷程資料之資訊網站」資訊，就能協助學生學習歷程檔案與生涯探索的目標。

全中教要求教育部盡速精進，真正重視、傾聽教師才能讓新課綱和考招制度走下去。

教育部 108課綱 教師員額

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