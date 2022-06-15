教育部補償團膳業者停課影響損失 新北估136校可申請

疫情讓學校停了又停，校園營養午餐也暫停，業者初估這幾周少做3千萬營業額。不過教育部13日發出公文，將由中央補償業者在5、6月停餐的食材損失。新北教育局說，每次停課三日以上，且未提前4天宣布者，至多可申請3次補償，預估有136所受團膳業者供餐的學校可申請。

新北疫情逐漸趨緩，全市從5月底疫情高峰有近8成學校停課，到這周線上學習僅19所學校占6％。學校停課營養午餐自然也暫停供應，然而依規定停課期間午餐費需退費，讓業者已經買好的食材、人力費用只能自行吸收。

因此教育部13日公布，將補償5、6月團膳業者及食材廠商，已備食材損失成本費用，並採核實支給。申請條件為每次停課達三日以上，且未提前4天以上宣布，可申請5月23日至5月29日、5月30日至6月2日、6月6日至6月30日至多3次補償，並附上生鮮食材進貨單佐證。

新北教育局則說，將依據中央函文請學校申請，預估約有136所受團膳業者供餐的學校可申請補償。

提供雙北90校營養午餐的上將食品公司總經理洪世源指出，初估這幾周少做3千萬營業額，畢竟停課期間，員工仍需要發薪水。洪表示，上個月底新北一天增加萬例以上，雖然少數偏鄉沒受到疫情影響停課，但多數學校普遍性停課。現在中央有補償措施，雖然仍會虧損，但對業者來說壓力會小一點。