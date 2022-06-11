世新等3私大下學年擬漲學雜費 4年每生恐多負擔8800元

世新等3間私立大學曾欲調漲107年學士學雜費，但遭教育部否准而興訟，去年則由台北高等行政法院判決三校勝訴。教育部將在111學年開始、今年下半年進行審議。107年曾有兩校調漲學雜費漲幅為2%。以私立大學每學期5.5萬學雜費估計，三校若調漲成功，學生每學期將增加1100元支出。

世新、中原、實踐大學等三所私立大學107年曾依規定向教育部提報調漲學士班學雜費申請，但遭教育部否決，並指出不通過理由為學校會議記錄過於簡略、調漲經費支用項目未臻妥適等。三校遭駁回後不服隨即提起行政訴訟，去年由台北高等行政法院判決三校勝訴。

台北高等行政法院指出，教育部沒有給三校補充說明的機會，就算教育部認定不妥適也可個別認定、處理，直接使調整幅度為零有裁量怠惰之虞。

教育部每年均按時發函各大專校院，公告下學年度學雜費收費基準調幅。但由於調漲學雜費學生反彈聲浪大、調整幅度小，以至於近年來私校多不敢再提報。

如今三校勝訴，教育部表示，根據台北高等行政法院判決主文，教育部應依法院判決，對於學校調整107學年度日間學制學士班學雜費收費基準申請案作成決定。三校學雜費調整將併入111學年度審議，審查完畢後會將審議結果將函知申請學校；若獲通過，則由學校評估是否於111學年度起調整學雜費。

經查，107年曾有16所大學申請調漲學費，但最終僅中興大學、文藻外語大學通過調整幅度2%，其餘學校均由學雜費審議小組會議認定不通過。若以當年漲幅2%計算，再以私立大學每學期5.5萬學雜費估計，三校若調漲成功，學生每學期將增加1100元支出，一學年則支出2200元，若不延畢四年下來則增加8800元。

但漲幅是否可比照107年或需依照今年，目前仍未定，實際情況將由教育部審議後公告。