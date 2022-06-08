教育部提出的2歲專班政策將泡沫化 民團：修法打假球

為了保障更多孩子受教權，教育部擬定幼兒園兩歲專班增班政策，但現在2歲專班政策卻即將泡沫化？教育部擬開放生理年齡滿3歲幼兒，直接進入小班就讀。教育團體與幼兒團體共同呼籲教育部懸崖勒馬、正式幼兒權益，不要打假球。

兩歲幼幼班不足，讓許多家長想送兩歲的小孩去上學，卻找不到園所可以就讀，小孩只好在托嬰中心跟保姆家持續「延畢」。教育部6月2日預告修正《幼兒教育及照顧法施行細則》，擬開放生理年齡滿3歲幼兒，直接進入小班就讀。此舉讓教育團體、幼兒團體齊聲大罵。

靖娟兒童安全文教基金會指出，這項作法只看收托率而未顧及幼兒照顧品質與教師工作權益，呼籲教育部懸崖勒馬，回歸原先的政策承諾，給家長及孩童完善的托育環境。全教總明天上午也要到教育部要求停止修訂2歲混齡草案。

現行幼幼班生師比為1比8，小班以上生師比為1比15，已有許多業者因教師薪資成本考量，不願意開設幼幼班。靖娟執行長林月琴表示，此政策開放後，未來業者更沒有意願設2歲專班，形同宣告「2歲專班泡沫化。」

林月琴表示，此舉，表面上能快速滿足家長的托育需求，但實際上只是抵擋不住2歲專班設立壓力，且缺乏監管機制、變相提高師生比，不只增加老師負擔，更可能造成幼兒的潛在安全風險。

教育部表示，5月初已邀地方政府及教師、教保、家長團體徵詢意見，將持續聽取各界意見作為修法參考。