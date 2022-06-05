遠距教學也能讀碩士 數位學習碩專班累計逾2千人畢業

教育部自2007年起辦理數位學習碩士在職專班，歷年陸續通過國立中正大學、淡江大學、中國文化大學等12校開辦24個數位學習碩士在職專班，累計畢業人數超過2000人，涵括教育、資訊、圖資、企管、商管、傳播等多元領域。

為符應國際及科技發展趨勢，教育部2006年頒布「大學遠距教學實施辦法」，將數位學習碩士在職專班納入正式法規，隔年試辦數位學習碩士在職專班，並先後又於2019年修正發布「專科以上學校遠距教學實施辦法」，2021年修正發布「數位學習專班申請及審核作業要點」，增加招收與國外大學合作之境外學生二年制專科班、學士班、碩士班及博士班，放寬境外合作以遠距教學授課的學分數，與國際接軌。

教育部表示，數位學習碩士在職專班開放大專校院特定領域系所辦理以數位學習方式修習碩士學位，教師透過同步與非同步遠距教學策略，運用線上帶領技巧，使學生融入數位學習的情境，各專班別具特色，如台灣師範大學「海外華語師資數位碩士在職專班」，因應全球數位學習潮流，培育海外華語文教育高階人才，以解決人才短缺問題。

就讀台師大數位碩士專班期間人在宏都拉斯的黃榆媗表示，數位在職專班省去就讀一般傳統學位交通往返的時間，讓他不用放棄工作，在同時還有收入的狀況下能夠持續精進，對想再進修者是相當大的助益。

國立政治大學「圖書資訊學數位碩士在職專班」是國內圖書資訊學界第一個可以遠距教學方式取得碩士學位的在職專班，培育理論與實務並重的圖書資訊學和檔案學高級專業人才，並保留部分偏遠離島及境外學生名額，招生面向多元。

教育部表示，歷年已通過包括國立中正大學、淡江大學、中國文化大學、國立政治大學、逢甲大學、國立宜蘭大學、世新大學、國立雲林科技大學、樹德科技大學、國立臺灣師範大學、國立中山大學，以及崑山科技大學等12校24個在職專班，涵括教育、資訊、圖資、企管、商管、傳播等多元領域。

而依據新修正發布的數位學習專班申請及審核作業要點，數位學習專班申請審核作業時程依各學制班別，每年分2梯次辦理，第1梯次為每年2月，受理申請數位學習碩士在職專班、數位學習境外學生專班「碩士班」及「博士班」申請。

第2梯次為每年8月，受理申請數位學習境外學生專班「二年制專科班」及「學士班」。教育部正辦理111年度第1梯次6校8專班的審查作業，預定於本年6月底公布審查結果。