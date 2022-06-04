基隆會考補考4人缺考 確診未解隔專案協助入學申請

國中教育會考補考今天進行第一天考程，基隆考區共有95位考生須參加補考，考場設置於基隆女中，

首科社會考共有4名考生缺考，教育處表示，若考生因確診尚未解除隔離致無法參與補考，將以專案方式協助辦理入學申請。

今天補考時間與規則及相關防疫措施比照5月正式考試，考場設置備用試場，提供現場臨時發燒或有呼吸道疾病考生應考。

今天考社會、數學、國文及寫作測驗4科，首科社會考共有4名考生缺考，若有考生有因確診尚未解除隔離致無法參與補行考試情形，將以專案方式協助辦理入學申請。

教育處說，這次會考補考若有考生先前未考完所有考科，可就未應試科目補考；已應試科目，可自由選擇是否參加補考，若已考過的科目仍選擇參加補考，成績可擇優計算。參加補考的考生，後續參加各免試入學管道，其錄取名額將採外加名額辦理，確保考生權益。

基隆市政府教育處提醒會考補考預計在6月13日公布答對題數與等級對照表，6月15日開放網路成績查詢，6月17日寄發成績通知單，請考生注意。