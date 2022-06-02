TMS將和北流北藝聯合辦學 柯文哲：以後就有實習機構

台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）今天宣布將和台北流行音樂中心、台北表演藝術中心聯合辦學，三方目前已進行多項合作，TMS今年夏季起和北藝中心合作「無下線學院」系列課程，秋季將和北流開設流行音樂相關課程。

TMS校長、台北市文化基金會董事長李遠（作家小野）表示，先前招生受到疫情影響，今年有北流、北藝加入，招生比去年好很多。

TMS由台北市文化基金會成立，已邁入第六年，上午TMS及北流、北藝舉辦聯合辦學記者會，宣告攜手投入辦學行列，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、北流董事長黃韻玲、北藝中心董事長劉若瑀等人出席。

柯文哲說，TMS是北市第一所公立實驗學校，實驗學校在成立和運作過程中容易遇到挫折，謝謝TMS撐這麼久，現在北流、北藝終於上線，讓TMS的學生未來有實習機構，TMS已經熬過前面艱困的六年，未來會輕鬆很多。

柯文哲說，北流和北藝的落成對於台北成為東亞文化中心是個里程碑，希望透過聯合辦學，TMS和北流、北藝結合，可以讓台北成為亞洲更文明、更漂亮的城市。

劉若瑀說，孩子的教育不能等，因為疫情嚴峻，北藝發展出無下線學院，危機成了轉機，他們決定用這個學院和TMS合作，學院共有八門課，師資都是一流的，讓孩子在上課的過程中激盪出火花。

TMS表示，TMS今年夏季起和北藝合作無下線學院系列課程，推動TMS學生和藝穗節成員共學成長，加乘文機會各單位課程，例如台北電影節「認識影展」等，秋季將和北流開設「流行音樂音響技術課程」，除了課程，也將推動在實習、活動參與等方面的合作。