TMS將和北流北藝聯合辦學 柯文哲：以後就有實習機構
台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）今天宣布將和台北流行音樂中心、台北表演藝術中心聯合辦學，三方目前已進行多項合作，TMS今年夏季起和北藝中心合作「無下線學院」系列課程，秋季將和北流開設流行音樂相關課程。
TMS校長、台北市文化基金會董事長李遠（作家小野）表示，先前招生受到疫情影響，今年有北流、北藝加入，招生比去年好很多。
TMS由台北市文化基金會成立，已邁入第六年，上午TMS及北流、北藝舉辦聯合辦學記者會，宣告攜手投入辦學行列，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、北流董事長黃韻玲、北藝中心董事長劉若瑀等人出席。
柯文哲說，TMS是北市第一所公立實驗學校，實驗學校在成立和運作過程中容易遇到挫折，謝謝TMS撐這麼久，現在北流、北藝終於上線，讓TMS的學生未來有實習機構，TMS已經熬過前面艱困的六年，未來會輕鬆很多。
柯文哲說，北流和北藝的落成對於台北成為東亞文化中心是個里程碑，希望透過聯合辦學，TMS和北流、北藝結合，可以讓台北成為亞洲更文明、更漂亮的城市。
劉若瑀說，孩子的教育不能等，因為疫情嚴峻，北藝發展出無下線學院，危機成了轉機，他們決定用這個學院和TMS合作，學院共有八門課，師資都是一流的，讓孩子在上課的過程中激盪出火花。
TMS表示，TMS今年夏季起和北藝合作無下線學院系列課程，推動TMS學生和藝穗節成員共學成長，加乘文機會各單位課程，例如台北電影節「認識影展」等，秋季將和北流開設「流行音樂音響技術課程」，除了課程，也將推動在實習、活動參與等方面的合作。
TMS校友章介同說，TMS和體制內的教育方式很不同，讓他知道成績不是衡量一個青少年的標準，也讓他找到自己熱愛的事情並全心投入，學道經歷碰撞但不會害怕挫折，他在高中三年累積展場、劇場等經驗，替未來奠定基礎，高二時就參加台灣和新加坡合作的節目，擔任助理，他畢業後以接案工作者身分接到星國邀約，身分和過去不同，已是執行製作，未來希望到西班牙攻讀電影，在自己喜歡的領域繼續成長。
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