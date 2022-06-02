快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

TMS將和北流北藝聯合辦學 柯文哲：以後就有實習機構

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲（左至右）、TMS校長李遠、北流董事長黃韻玲、北藝董事長劉若瑀出席TMS、北流、北藝聯合辦學記者會。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲（左至右）、TMS校長李遠、北流董事長黃韻玲、北藝董事長劉若瑀出席TMS、北流、北藝聯合辦學記者會。記者徐偉真／攝影

台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）今天宣布將和台北流行音樂中心、台北表演藝術中心聯合辦學，三方目前已進行多項合作，TMS今年夏季起和北藝中心合作「無下線學院」系列課程，秋季將和北流開設流行音樂相關課程。

TMS校長、台北市文化基金會董事長李遠（作家小野）表示，先前招生受到疫情影響，今年有北流、北藝加入，招生比去年好很多。

TMS由台北市文化基金會成立，已邁入第六年，上午TMS及北流、北藝舉辦聯合辦學記者會，宣告攜手投入辦學行列，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄、北流董事長黃韻玲、北藝中心董事長劉若瑀等人出席。

柯文哲說，TMS是北市第一所公立實驗學校，實驗學校在成立和運作過程中容易遇到挫折，謝謝TMS撐這麼久，現在北流、北藝終於上線，讓TMS的學生未來有實習機構，TMS已經熬過前面艱困的六年，未來會輕鬆很多。

柯文哲說，北流和北藝的落成對於台北成為東亞文化中心是個里程碑，希望透過聯合辦學，TMS和北流、北藝結合，可以讓台北成為亞洲更文明、更漂亮的城市。

劉若瑀說，孩子的教育不能等，因為疫情嚴峻，北藝發展出無下線學院，危機成了轉機，他們決定用這個學院和TMS合作，學院共有八門課，師資都是一流的，讓孩子在上課的過程中激盪出火花。

TMS表示，TMS今年夏季起和北藝合作無下線學院系列課程，推動TMS學生和藝穗節成員共學成長，加乘文機會各單位課程，例如台北電影節「認識影展」等，秋季將和北流開設「流行音樂音響技術課程」，除了課程，也將推動在實習、活動參與等方面的合作。

TMS校友章介同說，TMS和體制內的教育方式很不同，讓他知道成績不是衡量一個青少年的標準，也讓他找到自己熱愛的事情並全心投入，學道經歷碰撞但不會害怕挫折，他在高中三年累積展場、劇場等經驗，替未來奠定基礎，高二時就參加台灣和新加坡合作的節目，擔任助理，他畢業後以接案工作者身分接到星國邀約，身分和過去不同，已是執行製作，未來希望到西班牙攻讀電影，在自己喜歡的領域繼續成長。

台北市長柯文哲出席TMS、北流、北藝聯合辦學記者會。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲出席TMS、北流、北藝聯合辦學記者會。記者徐偉真／攝影

延伸閱讀

柯文哲轟瞎指揮 游淑慧也批王必勝：脫褲放屁 累死醫護

另類藍白合！柯文哲帶小雞拍形象照拚大選 攝影師又是他

陳智菡說法遭質疑 柯文哲：發言人的事發言人回答

獨／柯文哲「罵狗」風暴完結篇 關鍵人物柯愛將全身而退

相關新聞

「當疫隻快樂的白老鼠」 畢業歌詞曝高三生共同記憶

6月驪歌響起，全國高中以下學校今起陸續舉辦畢業典禮，但受疫情影響，今年仍有不少學校採取「線上」活動，也讓不少學生感到惋惜...

停課該延？不該延？ 專家：最佳復課時機看一項指標

台北市宣布高中以下6日恢復實體上課，但多數縣市選擇延長遠距教學到10日，全教總則建議遠距教學到期末。實體課一延再延，10日是最終章嗎？恐怕也不一定，中央、地方推來推去，沒有指引也沒有SOP，上下都亂糟糟，搞得家長心好累，怒批不能抄一下國外經驗嗎？公衛專家指出，最佳復課時機點應該要看一個指標，不然學生到校上課把病毒帶回家，老人和小孩染疫，情況更糟。

TMS將和北流北藝聯合辦學 柯文哲：以後就有實習機構

台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）今天宣布將和台北流行音樂中心、台北表演藝術...

白天授課晚上加班 教團轟國中補校師鐘點費30年未漲

全國教育產業總工會今天表示，國中補校由於未設立專任教師編制，多由日校教師兼任，以至於補校教師白天授課還要利用夜間時間兼課...

杏壇傳愛！ 24師愛心培育學子獲南市師鐸獎

台南市師鐸獎評選出爐，共24人獲獎，其中保東國小校長張茵倩、仙草實小校長李志軒，以及左鎮國中陳成煌、復興國中劉嘉怡、億載...

蘭陽技術學院 下學年停辦

私校經營愈顯艱辛，老牌蘭陽技術學院一一○學年已停招，一一一學年將進一步停辦，因校內仍有學生，教育部將協助安置他校；台灣首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。