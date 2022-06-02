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白天授課晚上加班 教團轟國中補校師鐘點費30年未漲

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中小夜補校多為失學長者、新住民的識字場所，但國中補校師的鐘點費數十年未調整。本報資料照片
國中小夜補校多為失學長者、新住民的識字場所，但國中補校師的鐘點費數十年未調整。本報資料照片

全國教育產業總工會今天表示，國中補校由於未設立專任教師編制，多由日校教師兼任，以至於補校教師白天授課還要利用夜間時間兼課，但日校、補校鐘點費均被教育部齊一認定為每節課360元，夜間授課應屬正常工作外加班時段，延長工時時間教育部視而不見，造成國中補校師鐘點費已30年未調整。

目前各縣市國中補校教師鐘點費均比照國中教師鐘點費標準支給，即每節課360元；另依據教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，亦同樣為每節課360元。

但全教產理事長林碩杰指出，各縣市國中補校和高中職進修部不同，國中補校未設專任教師編制均由日校老師兼任，但日校、補校兼代課時數併計後受到限制，鐘點費被教育部齊一視為每節課360元。

林碩杰說，國中補校教師於白天時段上班授課後，又於夜間時段兼課應屬於正常工作時間外的加班時段，但教育部卻對延長工時視而不見，未依法規精神加給工資。依據勞動部資料顯示，民國81年勞工基本時薪為51.5元；111年調整為168元，調整幅度為3.26倍，國中補校教師鐘點費竟「30年未調整」。

林碩杰說，近期多所國中補校已向全教產反映，由於國中補校教師鐘點費多年未調，原校教師兼課意願降低，且公開甄選代課教師時報考情況不如預期，合格師資難尋。補校的精神在於不放棄每個學生，呼籲教育部提高補校教師鐘點費，便於進用合格師資。

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