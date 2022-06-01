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蘭陽技術學院下學年退場 教團籲妥善安置學生立下典範

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部證實核准蘭陽技術學院111學年停辦。圖／蘭陽技術學院提供
教育部證實核准蘭陽技術學院111學年停辦。圖／蘭陽技術學院提供

蘭陽技術學院受少子化衝擊，已於110學年停招，董事會近日再公告通過決議已向教育部申請111學年停辦，教育部證實，已於5月23日核定蘭陽技術學院111學年度停辦申請。私校工會呼籲，學校退場前應準備足夠資金讓教職員優離、優退，教育部則應做好學生安置與輔導轉學作業等相關事宜，讓蘭陽成為退場典範。

受少子化衝擊影響，蘭陽技術學院近年陸續關閉科系，並於110學年度先向教育部申請停招，教育部技職司今日則證實，蘭陽技術學院已依《私校法》第70條申請111學年度停辦，並於5月23日核定。

蘭陽技術學院董事長劉石純也發布「給教職員的一封信」，信中指出，不是同仁不努力，而是校處偏鄉又碰上少子化與辦學環境改變，學校自108學年嘗試尋求轉型，但評估辦學規模仍無法達到群體學習的環境，甚至出現一人一班的狀況，停辦因此是不得不的選擇。現有資金將依法支用維護學生與教職員工權益，若停辦業務而資金不足，董事會已簽署承諾書將無條件補足。

私校工會理事長尤榮輝表示，蘭陽技術學院退場過程平和、未見紛爭，應可成為退場借鏡，建議若有意退場私校可參考蘭陽退場路徑，向該校取經，讓學校和平退場。

尤榮輝也說，建議有意退場的私校應提前至少三年準備，也要預備充足資金提供教職員優離、優退，並保證妥善安置學生，於三年退場緩衝期妥善照顧師生，也讓教職員工有充裕時間另謀他職。

另外，尤榮輝也建議，教育部應做好學生安置及輔導轉學作業，並以退場基金補助學生轉學衍生費用，也要向學生及家長充分說明，並照顧好個別需求，讓蘭陽技術學院退場成為典範。

教育部 少子化 科系

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