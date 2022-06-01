獨／台首大擬停辦千萬捐資未到位 教部證實列專輔學校

位於台南麻豆的台灣首府大學於5月中旬傳出欲向教育部申請停辦，據首府大學董事會日前聲明，因學校財務短缺，董事會決定參酌教育部「輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，將指示學校規劃111學年起停止各學制招生。教育部今天則證實，由於台首大於期限內未完成初步捐資，會將首府大學列為專案輔導學校。

台首大欲向教育部申請停辦，董事會於5月27日發表聲明，稱學校因為財務短缺，董事會評估及討論後決定參酌「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，指示學校規劃自111學年起停止各學制學生招生，並依循規定程序進行校內教職員生溝通。

但日前教育團體評估，由於台首大並非專案輔導學校，主動申請停辦應是要迴避「私校退場條例」改循《私校法》辦理，如此可擁有較大的空間處置校產。

教育部高教司今則向《聯合報》證實，3月時已行文台首大要求董事會依時程捐資，於5月底前須先籌措2000萬、8月底再籌措3000萬，但31日時校方說明董事會已無法籌措資金，將依3月時的行文列首府大學為專案輔導學校，最近就會正式發文給校方。

若大專校院遭列為專輔學輔，退場清算等將依照「私校退場條例」辦理後續事宜，高教司也說明，要待之後將正式發文給台首大，才會討論後續退場時間、程序，並給予學生適當的安置。

另外，台首大尚未正式走入停辦機制，但中華醫事科技大學日前已公告相關文宣並主打「首府大學專案」，文宣內容指出，將給予台首大學生住宿、搭校車等優惠措施，日間部、進修部學雜費亦有相關優惠。但據了解，教育部覺得此時發布該文宣不妥，已經要求校方先撤除。

高教司說明，中華醫事科技大學主責單位為技職司，由於有違招生、轉型公平性，教育部已請技職司和學校說明、要求將公告撤下。