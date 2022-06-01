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基隆通令各校訂校規全面禁電子菸 學生不能吸老師也禁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海報比賽優等中正國中翁瑾義同學。圖／教育處提供
海報比賽優等中正國中翁瑾義同學。圖／教育處提供

基隆市政府教育處通令所屬各級學校，5月底前修訂校規將新興菸品電子菸規範納入校規中，學生在校園內攜帶及吸食電子菸，也一併禁止教職員工生攜帶與吸食，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。

教育處表示，經衛生福利部調查，目前市售電子菸油近90%含有尼古丁之危害成癮物質，目前科學研究並無指出電子菸可以有效戒菸相關證據，吸食電子菸的人比完全不吸菸的人高出4.36倍罹患肺部疾病的風險。

為此，基隆市校園響應世界無菸日，於5月全部校園皆將新興菸品-電子菸規範納入校規中，一併禁止教職員工生攜帶與吸食。在疫情期間，持續以實體或線上方式，辦理2場教師增能研習、3場線上反菸宣導，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。

教育處也委請議題中心學校成功國中舉辦基隆市「反菸四格漫畫比賽」，學生也拍攝反菸短片來強化反菸宣導，並投件至陽明交大「網紅就是你」參與競賽。

「反菸四格漫畫競賽」各校參與踴躍，昨決選出碇內國中賴爰蓁同學榮獲特優，作品：「菸」燻烤肺；中正國中翁瑾義同學榮獲優等，作品：戒菸~一支菸，一身債；成功國中柳芮渝同學榮獲佳作，作品：菸壞壞，肺爛爛；建德國中吳念芸同學榮獲佳作，作品：我拒菸、我驕傲。

市長林右昌提醒，需父母與學校共同重視孩子的健康行為及環境，讓孩子從小遠離危害成癮物質，共同養成良好健康習慣。教育處長杜國正表示，未來本府再針對健康促進議題，規畫拍攝菸害防制數位宣導教材，無論是線上或實體教學都靈活運用數位教材影片。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

海報比賽佳作建德國中吳念芸同學作品。圖／教育處提供
海報比賽佳作建德國中吳念芸同學作品。圖／教育處提供
在疫情期間，持續以實體或線上方式，辦理2場教師增能研習、3場線上反菸宣導，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。圖／教育處提供
在疫情期間，持續以實體或線上方式，辦理2場教師增能研習、3場線上反菸宣導，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。圖／教育處提供
在疫情期間，持續以實體或線上方式，辦理2場教師增能研習、3場線上反菸宣導，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。圖／教育處提供
在疫情期間，持續以實體或線上方式，辦理2場教師增能研習、3場線上反菸宣導，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。圖／教育處提供
海報比賽特優碇內國中賴爰蓁同學作品。圖／教育處提供
海報比賽特優碇內國中賴爰蓁同學作品。圖／教育處提供

電子菸 基隆 戒菸

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