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台灣微積分補教名師找AV女優當「板擦妹」 身份起底

聯合新聞網／ 綜合報導
身材高䠷的Lena身穿白色小可愛及淡粉紫色的貼身迷你裙，當起板擦妹。擷自張旭與Lena的合作影片
身材高䠷的Lena身穿白色小可愛及淡粉紫色的貼身迷你裙，當起板擦妹。擷自張旭與Lena的合作影片

台灣數學補教名師張旭，多年來以聘請火辣正妹在教學影片中當「板擦妹」為話題，在邊進行微積分教學時，邊以板擦妹吸引學生目光。近期張旭請來色情網站排行前六百名的金髮AV女優「Lena Andersson」，再次引起網友炸鍋。

在張旭與「Lena Andersson」合作的教學影片中，高䠷的Lena身穿白色小可愛及淡粉紫色的貼身迷你裙，在張旭寫滿一整個白板，欲擦白板時，Lena便脫掉外套，在畫面中慢條斯理地擦起板擦，待她結束板擦工作後，還不忘面對鏡頭微笑，隨後整個人便坐在後方的沙發上，並吃起了棒棒糖。

身材高䠷的Lena身穿白色小可愛及淡粉紫色的貼身迷你裙，當起板擦妹。擷自張旭與Lena的合作影片
身材高䠷的Lena身穿白色小可愛及淡粉紫色的貼身迷你裙，當起板擦妹。擷自張旭與Lena的合作影片

張旭因在色情網站上拍攝一系列微積分數學教學影片而爆紅，這回他請來該色情網站的女優當板擦妹，更添話題。網友對此在推特寫道：「感謝@changhsumath張旭老師！我重新喜歡微積分了！Lena真的太愛，絕對是我最愛的女優，可惜現在沒拍了。」暗指Lena似乎已不拍色情影片。

張旭近期除與Lena合作外，還找來正妹「嵐芯語」當板妹，讓他疑似因分心在教學影片中步下台階時險些跌了一跤。「嵐芯語」身穿大開衩的黑色緊身洋裝，在大腿處露出丁字褲的帶子隱隱若現，在面對鏡頭時有網友發現她疑似未穿內衣，性感破表。

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