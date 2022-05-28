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大學法修法校方學生意見相左 教團籲別再幼稚化學生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台學聯協同各校學生會赴立院前，要求大學法修法提升校務會議學生代表比例。記者林澔一／攝影
台學聯協同各校學生會赴立院前，要求大學法修法提升校務會議學生代表比例。記者林澔一／攝影

立法院初審通過大學法部分條文修正草案，欲將學生校務會議代表比例從十分之一增加至五分之一，引發大學端反彈。但學者和教育團體均表示，大學是民主社會養成所，應給予學生組織實務上的協助，而非剝奪其平等參與的權益，別再幼稚化大學生

大學法修法將於下個會期決戰三讀，欲將學生校務會議代表席從現有十分之一增至五分之一，但據教育部報告指出，近三年各校學生會選舉投票率多在10%以下，讓大學校長質疑，放寬學生代表比例也因為投票率低而代表性不足。

守護台灣教育平台理事陳佑維表示，現況下學生校務會議代表太少，連召開臨時會議都沒辦法，校務會議代表若無足夠權限，學生就不會認為列席代表有作用，因此對校園學生事務感到冷漠，發生問題便尋求體制外管道，現在的校園狀況多是學生發生問題後於社群平台發聲，學生會看到後再來主持正義。

陳佑維說，若學生代表可增席確實發揮作用，才能引起更多學生關心學生會投票，選出適合的代表伸張學權。

高教工會組織部主任林柏儀則分析，校務會議中學生代表確實較弱勢，原因在於其在校時間短、校務經驗較少，但不能以此否定學生，如政大學生會等亦曾倡議達成廢除退學制，可見學生會確實有其作用。學校應是在增加席次之餘也給予學生實踐、參與民主的協助，如安排經驗傳承或教育法令培訓等，不應以學生意願低落而剝奪其平等參與的權益。

私校工會理事長尤榮輝表示，台灣中學時就不在意民主教育導致大學生也不關心校務，大學對於學生自治組織應由輔導改為協助，協助團體參與校務，學校不應該再幼稚化大學生。

輔仁大學社會系教授戴伯芬則說，「大學校長不要忘了自己是學校的首長。」大學作為民主、社會人的養成所，如果學生對校園自治冷漠，學校反而應該鼓勵學生參與，而非貶義其人選沒有代表性。

學生團體不畏風雨，到立法院前盼大學法能通過三讀。記者林澔一／攝影
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大學生 立法院

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