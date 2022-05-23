國立高中校長遴選遭疑「喬」人選 全教總向監察院陳情

全國教師工會總聯合會今天指出，中華民國高級中等學校校長協會過去多次利用協調會，公然喬國立高中職校長轉任志願，沒想到今年更被「預言成功」，經比對轉任校長實際選填志願與協調會資料，竟發現兩者志願學校相符度百分百，讓校長遴選成為一場「儀式」。全教總今天前往監察院，要求調查並懲戒相關違失人員。

全教總表示，中小學校長遴選是透過公開遴選方式，替學校找到優秀校長，但檢視近年來國立高中職校長遴選結果，遴選機制幾乎已淪為替校長找出路的協調會，嚴重違背《高級中等教育法》校長遴選立法意旨。

全教總指出，過去三階段（連任、轉任、新任）的作業遴選方式，讓校長協會有運作的空間，卻形成「為校長選學校」，無論過程與結果，均嚴重戕害高中職校長遴選「為校舉才」的精神。尤其主管機關的消極態度，針對國立高中職校長遴選缺失，卻僅得消極怠惰不正面處理的回應。

全教總也說，國教署回應「現職校長參加遴選的選填學校屬於個人意願表達，而校長遴選委員會的職權是本於公平、獨立立場，為學校選擇合適領導人才，若校長僅選填1所學校，於遴選會中未獲同意連任或轉任，該校長依高級中等教育法規定，可選擇退休、參加新任校長遴選或回任教師。」，這便是國教署敷衍塞責、消極不作為，正是縱容該校長協會肆無忌憚的幫兇。

全教總說，國教署迄今消極以對，為確保國立高中校長遴選，並維護出缺學校權益，因此前往監察院陳情，要求調查並懲戒相關違失人員。