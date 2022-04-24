童年就在安親班過度學習 專家籲家長適度放手

安親班除了幫忙顧小孩，成了家長的親職強大後援隊，但家長把孩子留在安親班的時間愈來愈晚，家長對安親班學業的要求也愈來愈高。有專家提醒家長，對安親班愈來愈依賴，小心形成讓孩子自小就開啟壓榨學習的惡性循環，過勞學習不利孩子身心發展。

家長張小姐說，把孩子送安親班後，他跟先生完全不用擔心白天放學的接送問題，安親班老師不只幫接送、幫訂餐，還能幫忙代看家長聯絡簿、提醒課業複習進度等，每個月雖花快2萬，但她很願意付這個錢。

家長丁小姐說，孩子上了中、高年級後，課業開始跟不上，在家寫功課會耍賴，於是讓孩子到安親班，晚上7點多才回家，如果當天有英文課則要上到晚上8點多。在安親班有練習強度，跟著大家寫作業，沒寫完不能回家，孩子比較積極。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳說，因安親班實在很方便，家長會慢慢依賴安親班，最後變成把孩子學習責任統統外包給安親班，常聽到家長覺得孩子課業退步是因安親班沒有盯緊，安親班擔心影響招生，結果造成「壓榨學習」的惡性循環，孩子被逼著練習更多評量、考卷，有的孩子甚至晚上10點多才回家，過勞學習已忽略國小孩子的身心發展。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕指這是社會現象，「教育部都解決不了」。她說，政府須落實新課綱重視素養和多元學習，父母才會願意鬆手、孩子才有機會鬆一口氣。

新北市秀朗國小校長曾秀珠從教師當到校長，她觀察這幾十年家庭變化，認為這是大勢所趨，安親班不僅扮演「另一個父母」的角色，還得扮演教師角色。但她感慨，當孩子一旦進了小學，上學加上上安親班，每天學習時間動輒高達12小時，遠高於成人1天的工時。

彭淑燕說，癥結還是在考招制度，「如果連台大校長都斤斤計較於級分制，又如何期待家長鬆手讓孩子多元學習。」她認為，高教須展現讓孩子適性發展、多元學習的決心，如果名校只想在分數決勝負，安親班過勞學習只是無解的難題。

曾秀珠說，國小是唯一可不用擔心升學考試的階段，「給孩子太多學習壓力，只會讓孩子恐患學習厭食症」。小學生應從遊戲中產生學習動機，她認為安親班可扮演「老師的好朋友」，也可兼顧家長角色，但不管甚麼角色，應放手讓孩子探索自我。