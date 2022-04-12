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新竹縣部落大學開學 教授原民傳統文化等多元課程

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣部落大學開學，楊文科前往頒發講師證書。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣部落大學開學，楊文科前往頒發講師證書。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣去年啟用全台首座原住民族文化教育產業推廣中心，引進部落大學進駐，負責推廣原住民族教育、文化終身學習，今天上午部落大學開學，縣長楊文科前往頒發講師聘書，希望結合原推中心、wah集散竹東，讓竹東鎮成為集原民教育、文化、產業的基地。

縣府原民處表示，去年新竹縣部落大學共投入646萬元經費，主要以人文社會、部落營造、民族藝術、部落產業及生態環境五大類別，開設部落教室總開課88課，內容包括弓織班、古調傳唱、原民傳統舞蹈等，今年也向中央爭取經費，開設原住民傳統文化、社會及數位學習等多元課程。

兼任校長的楊文科上午前往參與開學典禮，並頒發校務委員及部落教室講師聘書，他說新竹縣投入4500萬元打造原住民族教育推廣中心，內部空間規畫部落大學行政辦公室進駐，扮演推廣原住民族傳統文化、數位化教育學習的重要管道。

他說，藉由部落大學社團服務功能，能讓有意創業的原民朋友在課程中的學習實務運作，如原民工藝類、餐飲服務類、樂舞文創等，並結合原推中心的創新育成基地，搭配專家輔導創業。

去年原推中心即輔導10組原民團隊創業，並進駐育成中心，提供試營運平台，希望未來部落大學能串聯起原推中心資源及周邊的wah集散竹東產業市集，擴大整合原民產業與文化傳承工作，達到產業一條龍，提供原民朋友創業管道。

原住民 創業 新竹

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