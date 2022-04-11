新北國小教甄新制 國英數納普通科初試、本土語可加分

新北市今公告111學年度國民小學暨幼兒園教師甄選簡章，將國英數試題納入普通科初試，且也將本土語認證納入加分條件，與多元加分機制吸引各類專長教師報考。教育局長張明文表示，考量國小多為包班制，普通科教師須具備國英數學科知識，今年首度將國英數試題納入普通科初試。

張明文指出，考量國小以包班制為原則，普通科教師須具備國英數專業學科知識，因此今年首度將國英數試題納入普通科「基礎與教育專業測驗」題目；同時為吸引各類專長教師報考，訂有多元加分機制。

比如，報考體育類科者，若曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，初試分數可加10%；報考英語科及雙語教育科以外者，英語能力相當於新北市CEFR語言參考架構B2級者，初試可加2分。另外，也將國民小學學科知能評量列入加分條件，有國語、數學、社會及自然4科，分精熟、基礎、未通過3級，具有一張精熟證書，初試總成績加2分，最多可加4分。

另外，為鼓勵代理教師至偏遠地區學校服務，或具教學經驗代理教師留任新北，報考偏特組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠、非山非市或特殊認定地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分。

而111學年度首度將本土語認證納入加分，除學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師之外，其他各類科考生語言能力（包含閩南語、客語及原住民語共3項語別）認證結果達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分，最多可以加2分。

教育局提醒，111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育局官網電子公告區及新北市教育人員聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），報名日期從4月29日至5月3日，初試訂於5月29日，複試訂於6月26日辦理，歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。