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與世界青年當朋友 國際教育交流路線首選台南

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局國際教育中心首創全國發展「國際教育交流路線」，吸引各縣市來採線。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局國際教育中心首創全國發展「國際教育交流路線」，吸引各縣市來採線。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局國際教育中心首創全國發展「國際教育交流路線」，將赤崁樓等古蹟街區進行連結，吸引各縣市國際教育中心代表昨今兩天採線，並讓更多國際友人看見，達成以「接軌國際、鏈結全球」的願景。

台南國際教育中心將赤崁樓、台灣祀典武廟、大天后宮、熱蘭遮城博物館、德記洋行、安平樹屋、台灣文學館、全台首學孔廟等古蹟街區進行連結，吸引國教署、中小學國際化計畫專案辦公室及各縣市國際教育中心試踩。

教育局長鄭新輝感謝觀旅局、台南美食協會及台灣國際教育旅行聯盟等單位協助，期待累積400年的文化風華，能讓更多國際友人看見。

市長黃偉哲表示，台南市為台灣第一個城市，不只擁有非常豐富的歷史底蘊，也是美食之都，整合推動國際教育交流參訪、教育見習及觀光旅遊，絕對是讓人流連往返的首選。

南市國際教育中心主任、崇明國小校長王海秀表示，台南歷經荷治、明鄭、日治及民國等時期，因此特別規畫國際教育旅行路線，包括「情牽明鄭上河圖：橫跨時空三百五十年」、「天津條約貿易風華：洋房古鎮石階風情」、「安平追想曲：運河渡船賞星河」、「海翁窟的溫儒雅：全臺首學藝文創生」及「樓仔內的富，尬樓仔內的厝：殖民年代的美麗與哀愁」，讓全國的國際教育旅行工作者，感受到台南400年多元豐富的歷史深度。

教育部中小學教育國際化計畫專案辦公室代理執行秘書翁慶才表示，感謝南市國際教育中心為全國做了良好示範，期待全國各縣市IERC代表在路線規劃、教育內涵與接待活動上有所收穫，也期望有更多縣市能邀請各國青年學子參與國際教育交流活動，讓各縣市教育特色能被看見。

台南市教育局國際教育中心首創全國發展「國際教育交流路線」，吸引各縣市來採線。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局國際教育中心首創全國發展「國際教育交流路線」，吸引各縣市來採線。記者鄭惠仁／攝影

台南 赤崁樓 教育局

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