聯合盃作文賽新北31人獲獎 土城國中陳宥瑋拿下首獎

第15屆聯合全國作文大賽今在新北市府舉行頒獎典禮，新北市有31位同學獲獎，其中八年級組的首獎由土城國中陳宥瑋拿下。副市長謝政達表示，因作文比賽的推動，新北也特別扎根閱讀教育，包括改造中小學的圖書館、線上借閱等，能更方便找到想讀的書；教育局長張明文也提及，除了改造圖書館，新北近年來也推動閱推老師與智慧適性閱讀，以持續推展閱讀教育。

聯合盃全國作文大賽自大賽開辦以來，從傳統引導式寫作命題，轉型融入圖像、生活情境、圖表資料與媒體訊息的多元創意命題，打造鼓勵學生發揮創意、抒發情意、大膽突破、展現觀點。謝政達指出， 聯合盃作文比賽新北感受最深刻，因為有11年都在新北舉辦頒獎典禮，且新北市也大力推動閱讀教育，將閱讀與寫作能力列為重要教育政策。

張明文說，讀、寫是作文最重要的基本基本能力，加上新課綱也提倡素養，因此新北投入很多經費，將閱讀與寫作列入教育重點。張提及，新北近年除了補助購書、圖書館改造外，也推動閱推教師讓老師帶領學生，並與國立台灣師範大學合作，推廣智慧適性閱讀，善用科技不只老師知道開什麼書單，也能驗收學生的學習成效。

獲得八年級全國首獎的陳宥瑋表示，拿到題目時愣住「沒有想過題目會這麼長」，不過當看完題目，想到知名連鎖咖啡廳85度c，從咖啡最佳的溫度85度切入，表達咖啡不只能加熱，也能促進地方創生。至於如何訓練文筆，他表示從生活中有感觸的事務著手，不需要老師下達命令才完成，可以自己完成書寫。