快訊

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

澤倫斯基簽署總統令 26日起延長「戰時狀態」30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合盃作文賽新北31人獲獎 土城國中陳宥瑋拿下首獎

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
土城國中同學陳宥瑋獲得八年級全國首獎。記者劉懿萱／攝影
土城國中同學陳宥瑋獲得八年級全國首獎。記者劉懿萱／攝影

第15屆聯合全國作文大賽今在新北市府舉行頒獎典禮，新北市有31位同學獲獎，其中八年級組的首獎由土城國中陳宥瑋拿下。副市長謝政達表示，因作文比賽的推動，新北也特別扎根閱讀教育，包括改造中小學的圖書館、線上借閱等，能更方便找到想讀的書；教育局長張明文也提及，除了改造圖書館，新北近年來也推動閱推老師與智慧適性閱讀，以持續推展閱讀教育。

聯合盃全國作文大賽自大賽開辦以來，從傳統引導式寫作命題，轉型融入圖像、生活情境、圖表資料與媒體訊息的多元創意命題，打造鼓勵學生發揮創意、抒發情意、大膽突破、展現觀點。謝政達指出， 聯合盃作文比賽新北感受最深刻，因為有11年都在新北舉辦頒獎典禮，且新北市也大力推動閱讀教育，將閱讀與寫作能力列為重要教育政策。

張明文說，讀、寫是作文最重要的基本基本能力，加上新課綱也提倡素養，因此新北投入很多經費，將閱讀與寫作列入教育重點。張提及，新北近年除了補助購書、圖書館改造外，也推動閱推教師讓老師帶領學生，並與國立台灣師範大學合作，推廣智慧適性閱讀，善用科技不只老師知道開什麼書單，也能驗收學生的學習成效。

獲得八年級全國首獎的陳宥瑋表示，拿到題目時愣住「沒有想過題目會這麼長」，不過當看完題目，想到知名連鎖咖啡廳85度c，從咖啡最佳的溫度85度切入，表達咖啡不只能加熱，也能促進地方創生。至於如何訓練文筆，他表示從生活中有感觸的事務著手，不需要老師下達命令才完成，可以自己完成書寫。

另外，獲兩岸評審獎的聖心女中國中部九年級同學吳丞妤，從小學3年級開始年年參加聯合盃，並表示很開心這次獲得肯定，自己發揮老師提到的農村轉型，嘗試找出村落特色，以永續方式發展觀光業帶動經濟。同樣獲獎的北大高中國中部七年級同學陳芊頤則以「再來一次沒關係」為題，將慢慢來沒關係，好好享受慢來的驚喜送給遭遇失敗的人。

新北副市長謝政達表示，因作文比賽的推動，新北也特別扎根閱讀教育，包括改造中小學的圖書館、線上借閱等。記者劉懿萱／攝影
新北副市長謝政達表示，因作文比賽的推動，新北也特別扎根閱讀教育，包括改造中小學的圖書館、線上借閱等。記者劉懿萱／攝影
張明文提及，新北近年除了補助購書、圖書館改造外，也推動閱推教師讓老師帶領學生，並與國立台灣師範大學合作，推廣智慧適性閱讀。記者劉懿萱／攝影
張明文提及，新北近年除了補助購書、圖書館改造外，也推動閱推教師讓老師帶領學生，並與國立台灣師範大學合作，推廣智慧適性閱讀。記者劉懿萱／攝影

咖啡廳

延伸閱讀

第15屆聯合全國作文大賽 引導下一代思索對話的過程

相關新聞

聯合盃作文賽新北31人獲獎 土城國中陳宥瑋拿下首獎

第15屆聯合全國作文大賽今在新北市府舉行頒獎典禮，新北市有31位同學獲獎，其中八年級組的首獎由土城國中陳宥瑋拿下。副市長...

第15屆聯合全國作文大賽 引導下一代思索對話的過程

第15屆聯合全國作文大賽今在新北市府舉行頒獎典禮，今年海外賽區首度跨足新加坡，大陸賽區也有60萬人參賽。聯合報社長游美月...

幼幼班不足／民團促獎補助 教部允增誘因

我國兩歲幼幼班不足。民間團體說，幼托整合後，兩歲幼兒納入教育部幼兒園體系已十年，但直到現在仍出現兩歲專班缺口，一定要設法...

兩歲幼幼班不足 入園率僅31%

幼托整合已上路十年。根據教育部統計，目前我國兩歲幼兒入園率三成一，但三歲到六歲的入園率在八、九成以上。教團表示，兩歲幼幼...

2到3歲差1歲差很大 民團籲教部獎補助設幼幼班

兩歲跟3歲不過只差1歲，差別有多大？幼兒園老師表示，兩歲孩子不少都還在包尿布、也不太會說話，3歲則比較能溝通、可自行上廁...

幼幼班數量少…兩歲童難找園所就讀 被迫在托嬰中心「延畢」

我國兩歲幼幼班不足，讓許多家長想送兩歲的小孩去上學，卻找不到園所可以就讀，小孩只好在托嬰中心跟保姆家持續「延畢」。教育部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。