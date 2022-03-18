少子化嘉縣推動實驗教育 翁章梁參訪桃園私立諾瓦國小

因應少子化，2014年底實驗教育三法通過後，嘉義縣率全國之先2015年4校提出公辦公營實驗教育，截至目前共有10所公辦公營、公辦民營，以及原住民族實驗學，投入實驗教育行列。

為精進實驗教育，縣長翁章梁昨天率教育處長李美華等，參訪桃園市私立民營諾瓦國小，諾瓦龍潭渴望園區山谷中沒有鐘聲學校，校園環境開放、自由，學生們不受體制束縛，盡情在校園內玩和學習。

嘉縣去年設第一所公辦民營KIST實驗學校，翁章梁盼參訪凝聚團隊多元想像，翻轉縣內教育，桃園市長鄭文燦、政治大學教授鄭同僚、宏達基金會董事長卓火土陪同。

諾瓦占地3.5公頃，環境設計保留原地形地貌為主，配合水土保持特色，四周環繞著特有的自然環境，種植台灣原生種樹木，也養狗、貓、鵝、魚，動物是環境的一部分，課堂中隨時有小狗跑進來也不影響上課節奏，如同大家庭。

諾瓦創辦人蘇偉馨說，諾瓦裡一草一木都是師生用雙手打造，校園沒有鐘聲，午餐時間可以自由選擇在校園角落用餐，減少教條規範。