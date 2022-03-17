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永達技術學院停辦後占地多年 台糖解約要求每天付賠償金4萬多元

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
台糖公司要求永達技術學院返還其承租的8公頃土地，今天下午於橋頭地方法院開民事言詞辯論庭。記者陳玫伶／攝影
台糖公司要求永達技術學院返還其承租的8公頃土地，今天下午於橋頭地方法院開民事言詞辯論庭。記者陳玫伶／攝影

永達技術學院2014年停辦，向台糖公司承租面積8公頃的高雄仁武校區也跟著荒廢閒置，台糖於2019年7月22日主動提出契約終止，雙方進行返還土地訴訟，今天下午至橋頭地方法院開民事言詞辯論庭，台糖要求永達自終止契約後每天給付賠償金4萬8016元，直到完全返還土地，預計5月10日再開庭確定拆除建物範圍。

永達技術學院校本部位於屏東縣麟洛鄉，全盛時期全校學生數幾乎達上萬人，自2005年起向台糖承租8公頃土地興建仁武分部，受少子化衝擊，2013年爆發財務危機，積欠教職員薪水，隔年申請轉型企畫書未通過審議，教育部核准該校停辦申請，2019年教育部向法院申請解散永達董事會，2020年教育部選任「公益董事會」進行校產清算及解散等程序。

因永達向台糖設定地上權的50年租約未滿，2014年至2019年期間，永達每年持續花700萬元左右向台糖租地，望透過轉型、改辦等方式廉價保留該地，台糖公司2019年7月22日與永達提出終止契約，永達無異議，台糖公司要求自契約終止日起，永達每天需支付4萬8016元賠償金，直到返還土地為止，並須將承租地上權所有第三物拆除，恢復原狀才能歸還土地，截至2月底已預計須還4000多萬元。

台糖公司與永達技術學院訴訟代理人今天下午進行言詞辯論程序，雙方態度平和，永達訴訟代理人表示，清除地上物、恢復原狀及相關損害賠償等責任，應依法院判決結果做認定。日前法院已請地政機關前往測量土地現況，台糖公司聲請法院補充調查停車場及瀝青鋪面的位置，待確認應刨除的範圍，預計5月10日下午3點50分再開庭。

永達技術學院2014年停辦後，向台糖承租8公頃土地興建的高雄仁武校區也跟著荒廢多年，台糖要求永達返還土地，自契約終止日起每天支付4萬8016元賠償金，直到歸還土地。圖／翻攝自google地景圖
永達技術學院2014年停辦後，向台糖承租8公頃土地興建的高雄仁武校區也跟著荒廢多年，台糖要求永達返還土地，自契約終止日起每天支付4萬8016元賠償金，直到歸還土地。圖／翻攝自google地景圖

教育部 地上權 屏東縣 永達技術學院 台糖

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