影／5私中轉型失利強迫退場 潘文忠：缺乏公益可行性

教育部日前召開私校諮詢會，處理花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高職、台南華濟永安高中等五校解散董事會的議案。教育部長潘文忠今天證實，確實在私校諮詢會中處理五校退場，後續將依法令進行財產清算。部分學校曾提出轉型改辦計畫，卻因「非常低密度的應用」，缺乏公益性、可行性而被駁回。

潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會，談及私中退場議題，潘文忠表示，教育部組成私校諮詢會，針對私校停辦超過三年，三年內沒提出改辦計畫，或是沒達成結果，教育部就會提私校諮詢會做討論。

潘文忠說，確實在私校諮詢會檢視五所退場，這些學校所提的相關改辦計畫，或沒有在三年期限完成，主管機關將依後續法令進行財產清算的程序。

但教育部修法至今三年來，不只國光商工爭取改辦文化藝術基金會，先前也曾有學校提出轉型計畫，想改辦長照機構，卻都被打回票。而在日前諮詢會上，還有學校提報轉型計畫書，一副不知大難臨頭的模樣，也讓在場委員感到詫異。

潘文忠表示，針對私校改辦其他教育文化等事業，這部分要回歸到改辦計畫必須符合原來私校的公益屬性，退場私校所提的計畫，也要考量有無公益性、可行性。過去看到部分私校所提的計畫確實有不足，甚至有部分改辦使用，非常低密度的應用，缺乏公益性、可行性而被駁回。

至於私校退場後的校產清算等輔導，潘文忠表示，2016年起每年皆聘請具教育、財務管理、法律及校務經營等專長的專家學者，組成私立高級中等學校校務諮詢小組，提供學校轉型輔導相關意見諮詢。