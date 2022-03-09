籲修校長遴選辦法 增加候選人名額

現行高中校長遴選制度規定，僅現職校長得續任、轉任職位，排擠其他具資格者！全教總高中職委員會主委張瓊方9日表示，應修法取消取消「轉任」規定，讓所有具資格者都得參與校長遴選，或應安排複數候選人。全教總理事長侯俊良則呼籲，教育部應徹查相關狀況，並就公務員法規祭出懲罰。

遴選精神蕩然無存

全教總於7日曾召開記者會指控，校長們在遴選前，會在通訊平台就先進行分配職缺，並僅填一個志願，學校與遴選委員面臨僅有一位候選人的窘境，嚴重違反公平的精神。對此，高中校長協會緩頰回應表示，平台僅是提供校長職缺資訊，並沒有協商配額的事情；教育部也說，選填一校並未違反規定，尊重校長的個人意願。

對此，高教會於9日再度召開記者會。侯俊良表示，從民國88年起，校長制度由官派改遴選，但遴選辦法卻淪為少數校長分大餅的狀況。他痛斥，教育部竟然可以默許這樣的情況，排擠其他候選人參選校長的機會。

張瓊方表示，此狀況如同是「考前作弊」，牴觸遴選制度的精神。她更指出，現行遴選辦法規定，校長遴選作業分為三階段包括（一）、延任及連任；（二）、轉任；（三）、新任之審議，但前兩階段僅保障有現職校長才有資格參加，導致學校僅能在有限的候選人中做選擇，而難以因才適任。

「上下交相賊」

對此，張瓊方呼籲，政府應修訂遴選辦法，廢除保障現職校長的優惠條款，讓所有具有資格的候選人都能夠參與遴選；此外，該辦法中規定，候選人可選填一所至三所出缺學校，應改回過去「應選填二所至三所」版本，或比照大學遴選制度，有複數候選人才對。

此外，張瓊方受訪時指出，目前行政機關針對遴選制度的態度是「能不動就不動」，因為如果放寬遴選制度，參與人數增多，反而會增加行政機關工作量。而且，教育部或地方教育局處有很多計畫需要委託學校辦理，若校長願意承接計畫，就會出現「你（校長）幫我接行政計畫，完成我份內的回報，我相對應給你一些回報」這種「上下交相賊」的狀況。

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